【有相睇】河畔花園「景王」單位89折賣　全屋連雅致裝修　4年帳蝕25萬

息口趨升，近期上車盤頻現損手買賣。近期，沙田河畔花園有個「景王」移民盤易手，業主4年帳面蝕25萬元。美聯物業李澤權說，河畔花園F座高層4室，實用面積242平方呎，一房間隔，去年6月放盤，原叫價530萬元，新近以469萬元易手，累減價61萬元，實用呎價約19,380元。據了解，業主因趕移民，所以減價賣樓套現。

從相片可見，單位位於高層，望開揚城門河景，代理形容單位屬屋苑「景王」。此外，單位有雅致裝修，可即買即住。

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資料顯示，原業主於2018年5月以494萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕25萬元，物業期內貶值5%。

同場加映【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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