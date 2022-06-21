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【新能源】新巴城巴接收香港首部氫能雙層巴士 車隊目標2045年零排放

理財智慧 15:26 2022/06/21

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新能源產業漸壯大。新巴城巴今日（21日）宣布，全港首輛及首部為香港度身訂造的三軸雙層氫燃料電池巴士已抵港並完成交付，為香港公共交通業界及城巴邁向零排放目標歷史性一頁。繼早前引入香港首輛雙層電能巴士後，這部香港首輛以氫燃料電池推動的公共巴士，為城巴開創又一新里程。城巴會繼續與政府緊密合作，以協助政府制定相關法規，讓氫燃料電池車輛得以在本港運作。

此城巴三軸雙層氫燃料電池巴士為樣辦車，由城巴的母公司匯達交通與威馳騰（福建）汽車有限公司共同設計及建造。巴士由氫氣轉化為電能的燃料電池推動，配備4型車載儲氫瓶及供氫系統，可應付多山路、高載客量及需持續使用空調系統等。巴士車身側板以通常用於生產飛機的碳纖維物料製成，輕身但高強度；而主體結構框架則以不銹鋼管製造。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

匯達交通表示，將與的燃料電池生產商巴拉德動力、供應供氫系統的中集合斯康合作，建造多輛雙層氫能巴士，以在香港作長遠的試驗。 匯達交通主席張堃表示，致力2045年達致全線車隊零排放的目標，相信氫燃料電池及電池電能技術，均是適合本地充滿挑戰性營運環境的可行方案。他指出，城巴會同時為氫能及電能巴士作試驗，並與政府合作制定全面的方案，推動香港運輸業邁向碳中和轉型。

新巴城巴早前引入首輛雙層電能巴士，由本月19日投入服務，行走城巴5B線。若得運輸署批准，雙層電能巴士將於7月4日起行走城巴20、20A及22M號線，駛經啟德至大角咀、尖沙咀及土瓜灣。

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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