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【航空業復甦】看好疫後旅遊　國泰擬調回更多客機服役

商業 17:07 2022/06/21

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國泰航空發言人表示，準備調回更多客機，以進一步恢復集團運力。（資料圖片）

早前，國泰航空（Cathay Pacific）一度因邊界封鎖而暫停航班，造成收入縮減，近日終迎來新轉機。該企發言人表示，準備調回更多客機，以進一步恢復集團運力。

【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成

國泰航空行政總裁鄧健榮接受《路透》訪問時表示，集團旗下有約3分之1客機機隊，仍停泊於沙漠中未有使用。

但隨著香港與各國逐步開放邊境及放寬防疫規定，公司計劃接回閒置於沙漠的客機，恢復既有機隊規模，並期盼可重建香港作為航空樞紐中心的地位。同時，也看好未來國際旅遊市場，將擴大徵才。

陶汰老舊客機

鄧反映，疫情之前，國泰航空機隊共有108架各式客機運行，目前只剩45架在執行任務，多達3分之1客機存放於美國沙漠地帶。新計劃下一步就是要重啟這批客機，恢復機隊運載能力。並計劃隨著需求改善，年底時營運航線可達70條，回復至疫情前108條航線約65%的水平。

另外，除了重啟機隊規模，團隊也正考慮更新機種，希望趁此時機陶汰老舊客機，購入新型中短程客機，像是空巴A330與波音777等系列。

【職場文化】7成港人精神壓力源於工作　四天工作、彈性上班助改善

【週末好去處】逾200名香港藝術家作品齊集　參與《繼往開來》作品展

責任編輯：李智美

 

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