【烏克蘭戰爭】天然氣緊張 荷蘭急撤煤炭發電上限

已被俄羅斯切斷天然氣供應的荷蘭，宣布取消燃煤發電上限，措施預料可令荷蘭每年天然氣消耗減少20億立方米，解燃眉之急，並就天然氣供應發布第一級預警。

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荷蘭約15%天然氣從俄羅斯購入，當局已增購液化天然氣（LNG）及設法減少消耗，但今年冬季仍有短缺危機。荷蘭政府周一（20日）宣布，即時取消燃煤發電廠生產上限，不再受35%煤電佔比限制。

荷蘭煤電廠全力產電，料能令荷蘭每年天然氣消耗量下降20億立方米。荷蘭能源部長耶滕（Rob Jetten）強調，措施能減少資金流入俄羅斯。

荷蘭周一並發最低級別的早期預警，當地目前天然氣庫存約為滿額的48%，雖然每周都有增加，但速度仍不足以完成冬季前達至8成的目標。歐盟已建立系統，以3級標示將會發生的能源供應危機，方便成員國知悉情況，互相幫忙。

此外，荷蘭政府本來有意關閉格羅寧根市（Groningen）的天然氣田，減輕因採氣引發的地震問題，2023年產氣量本來有機會降至零，但因應特殊情況，氣田會繼續生產，2023年10月前產28億立方米天然氣，不過較目前的45億立方米年產量仍有縮減。

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另外，丹麥能源署（Danish Energy Agency）也在周一發布第一級預警，當局指丹麥正面臨嚴重情況。天然氣佔丹麥每年能源消耗約18%，丹麥能源署承認，俄羅斯為主要天然氣進口來源之一。

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責任編輯：李俊儀