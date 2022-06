【生物科技】科學家研生物降解植物性塗層　取替塑膠食品包裝

人們愈趨重視環保,不少食品相關的行業都推動走塑,惟仍難以應用於預先包裝食品。有科學家研發出一種可生物降解的植物塗層,透過噴灑在食品上,防止病原微生物和腐敗微生物以及運輸損壞,期望可成為塑膠食品包裝和容器的替代品。

據科學雜誌《Nature Food》報道,美國羅格斯大學(Rutgers, The State University of New Jersey)和哈佛大學的研究人員共同合作,以稱為「聚焦旋轉噴射紡絲(focused rotary jet spinning)」的生產生物聚合物技術,研製出一種可生物降解、防止病原微生物和腐敗微生物的植物塗層,以取得傳統的塑膠食品包裝。

研究又引述試驗結果指,該塗層有效地將牛油果的保質期,延長約50%。塗層可以用水沖洗掉,並在三天內在土壤中降解。

塗層纖維存抗菌成分

有份參與是次研發的納米科學和先進材料研究中心主任Philip Demokritou表示,雖然他不反對使用塑膠,但愈來愈多研究發現現今處理塑膠的方法,對人類造成潛在的健康問題。新包裝可解決因塑膠造成的環境問題,同時降低食品腐壞的情況。

Demokritou續指,是次研發的塗層纖維與食品本身存有的抗菌成分,如百里香油、檸檬酸和乳酸鏈球菌素等結合。其研究團隊設想將這些新纖維,變成可以激活和殺死細菌的傳感器(sensors),以確保食品在運送期間不會受到污染。

