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【生物科技】科學家研生物降解植物性塗層　取替塑膠食品包裝

12:00 2022/06/26

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人們愈趨重視環保，不少食品相關的行業都推動走塑，惟仍難以應用於預先包裝食品。有科學家研發出一種可生物降解的植物塗層，透過噴灑在食品上，防止病原微生物和腐敗微生物以及運輸損壞，期望可成為塑膠食品包裝和容器的替代品。

【蘋果動向】蘋果停用塑膠包裝　改用環保紙盒運送維修iPhone

據科學雜誌《Nature Food》報道，美國羅格斯大學（Rutgers, The State University of New Jersey）和哈佛大學的研究人員共同合作，以稱為「聚焦旋轉噴射紡絲（focused rotary jet spinning）」的生產生物聚合物技術，研製出一種可生物降解、防止病原微生物和腐敗微生物的植物塗層，以取得傳統的塑膠食品包裝。

研究又引述試驗結果指，該塗層有效地將牛油果的保質期，延長約50%。塗層可以用水沖洗掉，並在三天內在土壤中降解。

塗層纖維存抗菌成分

有份參與是次研發的納米科學和先進材料研究中心主任Philip Demokritou表示，雖然他不反對使用塑膠，但愈來愈多研究發現現今處理塑膠的方法，對人類造成潛在的健康問題。新包裝可解決因塑膠造成的環境問題，同時降低食品腐壞的情況。

Demokritou續指，是次研發的塗層纖維與食品本身存有的抗菌成分，如百里香油、檸檬酸和乳酸鏈球菌素等結合。其研究團隊設想將這些新纖維，變成可以激活和殺死細菌的傳感器（sensors），以確保食品在運送期間不會受到污染。

【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素

【環保滑鼠】Razer研可回收環保滑鼠　以環保大豆油墨印刷

責任編輯：殷凱怡

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