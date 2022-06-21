【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關

三年了，新冠疫情仍然肆虐，揮之不去，近期在香港更有回升之勢！

這個病已經出現了三年，「中招」的人已不少，現時就視乎疫苗接種率何時能夠進一步提高，可讓市民大衆不再因為這個病毒而影響日常生活，可讓社會及經濟活動盡快回復正常。長遠來說當然希望這惱人的病毒可以永遠消失，否則就好像每年流感，成為風土病吧。

香港沒有全民檢測、沒有封城，深感幸運。過去兩個月，看到一些長駐上海的朋友陸續回港，不需多說也知道是什麼一回事。由封城數天變成封城六十天，當地人民如何面對丶如何渡過真是難以想像，聽著也感到可怕！此一役對上海的經濟有很大的影響，現在上海大部份市面已開放，市民大眾丶各行各業努力回復正常生活的同時，真要向在內地從事公關工作的朋友學習，看有何妙計可讓上海以一個更正面的面貌面向全球？

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

筆者有很多朋友極具慧眼，早着先機，20年前便已移居內地（主要上海）工作，之後落地生活，學在當地開車，結婚，以至生小孩也堅持用當地的醫療，落地生根，一年也未必回來香港一次，是die hard fans。倒是反過來每一次回香港對他們來說才是「返鄉下」。

早前這些被關在上海兩個月的die heart fans 陸續「返鄉下」，看他們一坐下便皺着眉頭急不及待大吐苦水，說封城的日子如何可憐，回港後如何大舒一口氣⋯（下省千字）言猶在耳，最近他們又開始說要買機票計劃回上海了，回家了。

日前與一位剛畢業不久的年輕人見面，他即將開始新公司新工作，提起公司說他有機會被調派到香港以外的地方工作，他本來十分雀躍，以為是公司海外的總部，怎料原來是指內地，看到他是眉頭一皺，既失望又擔心的樣子！愜我對他說，如果機會來到就不用怕，如果決定接受挑戰就無得怕！這就是我一班長駐內地工作的朋友的態度，看他們還是過得十分愜意，蠻有滿足感的。其實這種態度不就是任何離鄉別井到海外工作時必須的基本態度嗎？！年輕人，放開胸襟，擁抱機會，只要用心去做便能有所成就！這種態度對我們從事公關的尤為重要，無論你在香港的公關工作做得如何頭頭是道，如何有身經百戰，當去到另一個國家也必須因應不同文化和不同市場氣氛而調整策略，我們的工作沒有方程式跟循，必須靈活貼地。暑假將至，期待與新一屆的公關實習生見面！

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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