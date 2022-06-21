  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關

名人薈萃 16:51 2022/06/21

分享：

分享：

三年了，新冠疫情仍然肆虐，揮之不去，近期在香港更有回升之勢！
這個病已經出現了三年，「中招」的人已不少，現時就視乎疫苗接種率何時能夠進一步提高，可讓市民大衆不再因為這個病毒而影響日常生活，可讓社會及經濟活動盡快回復正常。長遠來說當然希望這惱人的病毒可以永遠消失，否則就好像每年流感，成為風土病吧。

 

香港沒有全民檢測、沒有封城，深感幸運。過去兩個月，看到一些長駐上海的朋友陸續回港，不需多說也知道是什麼一回事。由封城數天變成封城六十天，當地人民如何面對丶如何渡過真是難以想像，聽著也感到可怕！此一役對上海的經濟有很大的影響，現在上海大部份市面已開放，市民大眾丶各行各業努力回復正常生活的同時，真要向在內地從事公關工作的朋友學習，看有何妙計可讓上海以一個更正面的面貌面向全球？

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

筆者有很多朋友極具慧眼，早着先機，20年前便已移居內地（主要上海）工作，之後落地生活，學在當地開車，結婚，以至生小孩也堅持用當地的醫療，落地生根，一年也未必回來香港一次，是die hard fans。倒是反過來每一次回香港對他們來說才是「返鄉下」。

早前這些被關在上海兩個月的die heart fans 陸續「返鄉下」，看他們一坐下便皺着眉頭急不及待大吐苦水，說封城的日子如何可憐，回港後如何大舒一口氣⋯（下省千字）言猶在耳，最近他們又開始說要買機票計劃回上海了，回家了。

日前與一位剛畢業不久的年輕人見面，他即將開始新公司新工作，提起公司說他有機會被調派到香港以外的地方工作，他本來十分雀躍，以為是公司海外的總部，怎料原來是指內地，看到他是眉頭一皺，既失望又擔心的樣子！愜我對他說，如果機會來到就不用怕，如果決定接受挑戰就無得怕！這就是我一班長駐內地工作的朋友的態度，看他們還是過得十分愜意，蠻有滿足感的。其實這種態度不就是任何離鄉別井到海外工作時必須的基本態度嗎？！年輕人，放開胸襟，擁抱機會，只要用心去做便能有所成就！這種態度對我們從事公關的尤為重要，無論你在香港的公關工作做得如何頭頭是道，如何有身經百戰，當去到另一個國家也必須因應不同文化和不同市場氣氛而調整策略，我們的工作沒有方程式跟循，必須靈活貼地。暑假將至，期待與新一屆的公關實習生見面！

 

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 千手公關

最新專欄文章 更多

【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇
2022/05/26
【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇
【千手公關@iM網欄】後疫情新常態 等開關把握機遇
2022/05/11
【千手公關@iM網欄】後疫情新常態 等開關把握機遇
【千手公關@iM網欄】新聞稿不再硬繃繃 真情流露贏掌聲
2022/04/18
【千手公關@iM網欄】新聞稿不再硬繃繃 真情流露贏掌聲
【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛
2022/03/22
【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
2022/03/07
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
職場文化 畢業 疫情 實習 香港 上海

上一篇文章

【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】消費券+暑期 Staycation熱潮刺激消費意欲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款