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【小老闆生意經@iM網欄】消費券+暑期 Staycation熱潮刺激消費意欲

名人薈萃 16:51 2022/06/21

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臨近6月尾，就快到暑期長假期的消費旺季。不過受疫情持續反覆的因素所困擾，未知今年的消費旺季會否在7、8月期間出現？雖然本地零售市道久未見明顯起色，但有了政府消費券加碼發放下，在某程度上激發人們的消費意欲。

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住酒店尋回旅行感覺

筆者留意到，近年長期假期間，各大酒店推出Staycation的套票銷情不俗。不少人本身不太熱衷居住酒店，可能是久未能出走外國的關係，長假期間只好留港消費，造就到他們會選擇到酒店Staycation當作度假或消費。而到了一些特別紀念或慶祝的日子，不少人不想在街上跟太多人聚集，或是想找一個較安靜、浪漫而又有氣氛的地方，酒店會是個不俗的選擇。因此，近年港人掀起了一股Staycation的熱潮。即使是一家大細，假期期間亦會選擇到酒店玩樂及消費，難怪政府早前推出的「賞你住」在市場上大受歡迎。

去年Klook進行過一個《香港人歎Staycation新常態》的問券調查，顯示逾八成受訪港人，過去6個月間曾經去過Staycation，未來半年計劃去Staycation佔九成，反映港人對Staycation的熱愛程度。Klook更發現，疫情下Staycation的接受及普及程度大幅上升，不少市民更直言Staycation能尋回旅行感覺，漸漸令Staycation成為假期期間的大熱選擇。

打卡熱帶動商品銷情

事實上，市面上的酒店各具特色，而綜合到網上的一些點評及介紹，認為不少人選擇套票價錢為Staycation主要考慮的因素，其次則看餐飲選擇及酒店設施。不少酒台推出的Staycation套票均包括豐富及多樣化的餐飲選擇，令住客覺得光是花費在飲食上已是值回套票價。

近年《Facebook》、《Instagram》等社交應用程式盛行，打卡成為不少人假期期間的指定動作。酒店內的高級設施及餐廳則成為了人們打卡的好地方，就像去了一轉旅行般，在不能出國放鬆的前提下，去本地五星級酒店度假則可以讓人好好放鬆心情，為平日辛苦又壓力大的工作提供一個舒緩途徑。

快到暑假了，愈來愈多家庭計劃到酒店Staycation，因此，商家可推出或入貨一些跟Staycation相關的用品，如旅行袋、旅行分裝瓶、輕巧旅行箱、酒店房布置及裝飾道具、泡泡浴球或些一次性即棄的日用品等，說不定會有不俗的銷情。

 

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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