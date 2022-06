【小老闆生意經@iM網欄】消費券+暑期 Staycation熱潮刺激消費意欲

臨近6月尾,就快到暑期長假期的消費旺季。不過受疫情持續反覆的因素所困擾,未知今年的消費旺季會否在7、8月期間出現?雖然本地零售市道久未見明顯起色,但有了政府消費券加碼發放下,在某程度上激發人們的消費意欲。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

住酒店尋回旅行感覺

筆者留意到,近年長期假期間,各大酒店推出Staycation的套票銷情不俗。不少人本身不太熱衷居住酒店,可能是久未能出走外國的關係,長假期間只好留港消費,造就到他們會選擇到酒店Staycation當作度假或消費。而到了一些特別紀念或慶祝的日子,不少人不想在街上跟太多人聚集,或是想找一個較安靜、浪漫而又有氣氛的地方,酒店會是個不俗的選擇。因此,近年港人掀起了一股Staycation的熱潮。即使是一家大細,假期期間亦會選擇到酒店玩樂及消費,難怪政府早前推出的「賞你住」在市場上大受歡迎。

去年Klook進行過一個《香港人歎Staycation新常態》的問券調查,顯示逾八成受訪港人,過去6個月間曾經去過Staycation,未來半年計劃去Staycation佔九成,反映港人對Staycation的熱愛程度。Klook更發現,疫情下Staycation的接受及普及程度大幅上升,不少市民更直言Staycation能尋回旅行感覺,漸漸令Staycation成為假期期間的大熱選擇。

打卡熱帶動商品銷情

事實上,市面上的酒店各具特色,而綜合到網上的一些點評及介紹,認為不少人選擇套票價錢為Staycation主要考慮的因素,其次則看餐飲選擇及酒店設施。不少酒台推出的Staycation套票均包括豐富及多樣化的餐飲選擇,令住客覺得光是花費在飲食上已是值回套票價。

近年《Facebook》、《Instagram》等社交應用程式盛行,打卡成為不少人假期期間的指定動作。酒店內的高級設施及餐廳則成為了人們打卡的好地方,就像去了一轉旅行般,在不能出國放鬆的前提下,去本地五星級酒店度假則可以讓人好好放鬆心情,為平日辛苦又壓力大的工作提供一個舒緩途徑。

快到暑假了,愈來愈多家庭計劃到酒店Staycation,因此,商家可推出或入貨一些跟Staycation相關的用品,如旅行袋、旅行分裝瓶、輕巧旅行箱、酒店房布置及裝飾道具、泡泡浴球或些一次性即棄的日用品等,說不定會有不俗的銷情。

作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。白天上班 8 小時,跟一般白領無異,工餘時間則經營網店,從事玩具精品代購生意。愛好旅遊,本身做代購是希望幫補旅費,沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆,在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經 @Anna 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!