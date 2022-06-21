【新股IPO】天潤雲 2167今日起招股 一手入場費2798元

內地雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲（新上市編號：02167）今日（21日）起至周五（24日）招股，全球發售4353萬股，當中在香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎12.85元至13.85元，每手200股計，一手入場費約2797.91元；獨家保薦人為中金公司。

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天潤雲是次上市引入了Platinum和聲網Agora為基石投資者，合共認購約1.81億元股份。是次集資所得，約75%將用於進一步提高我們的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案；約20%將在未來五年用於進一步提升在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象，擴大直接銷售團隊，提高銷售能力及加大營銷力度；約5%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正