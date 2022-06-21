【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

其他股評時段:

00:49 恒指概況

13:00 阿里巴巴 (09988)、騰訊控股 (00700)

15:37 海爾智家 (06690)

18:44 中芯國際 (00981)、華虹半導體 (01347)

19:45 中遠海控 (01919)

29:47 F三星原油期 (03175)

34:10 融太集團 (01172)

38:44 豐盛生活服務 (00331)

43:35 信達生物 (01801)

48:25 中電控股 (00002)



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription