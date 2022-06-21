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【著數優惠】港鐵MTR Mobile連續3個星期二抽獎合共送7.5萬份獎品　包括全年免費車票、未能獲獎都有100積分

Hot Talk 16:59 2022/06/21

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【著數優惠】港鐵MTR Mobile連續3個星期二抽獎合共送7.5萬份獎品　包括全年免費車票、未能獲獎都有100積分

港鐵 （00066） 為慶祝回歸25周年，連續3個星期二（6月28日、7月5日和7月12日）下午2時至4時，於港鐵應用程式MTR Mobile推出「一拍有獎」抽獎活動，每輪送出2.5萬份獎品，三輪合共送7.5萬份獎品。獎品包括75份全年免費車票、6,000份50元港鐵商場及20元車站電子禮券、15,000份免費本地單程車程、47,925份車費10元折扣優惠。未能獲獎的港鐵用戶，亦可獲100分MTR積分。

9個車站將展示恐龍大型創意插圖

港鐵為配合7月8日至11月6日科學館舉行「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽，港鐵和香港科學館合辦了中小學生繪畫比賽「港鐵載遇恐龍創意繪畫比賽2022」，創作結合恐龍與港鐵特色的作品，得獎作品將於「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽舉行期間，在香港科學館及部分港鐵站展出。

「尋龍記」展覽期間，港鐵9個車站坑口、紅磡、樂富、太子、海怡 半島、宋皇臺、青衣、荃灣西及鰂魚涌站將展示有關恐龍及鐵路小知識的大型創意插圖，讓乘客在港鐵旅程中拍照留念，並加深對史前世界的認識，寓旅程於學習。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

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港股 著數優惠 港鐵公司（00066） 金澤培 繪畫 展覽 鰂魚涌

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