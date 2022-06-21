  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搜游食誌@iM網欄】中環High Tea好地點 浪漫復古歐洲茶室Giovanni Pina

名人薈萃 16:42 2022/06/21

分享：

分享：

「三個女人一個墟」倒是非常貼切去形容幾位閨密，有說不盡話兒的熱鬧情景。上週與「話得投機」女友們在中環Giovanni Pina由2pm late lunch食到5pm High Tea 完畢。上次一別就1年多了，其中一位女友，真是勇氣可嘉，「入伍」之年仍闖東瀛，為人生下半場開拓新職途，人生滿希望，一定為她打打氣！

 

Giovanni Pina中環店略帶點復古文藝氣氛，帶暖意木器配絢麗水晶燈。

 

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

 

安排此聚會時， 令我頗傷腦筋，因另一位退而不休的靚太，要3：30才可加入，我倆又不想如此短聚！找一個讓你舒適自在，不用轉場換位的餐廳，想了好一陣子，Giovanni Pina就是不二之選，此店在中環區的餐飲人均消費$200-$300，環境舒適，設計帶著一股浪漫復古的歐洲茶室格調，選用深紫色的絲絨座椅，有一份說不出的古怪，但又不會令我生厭；堂煌的水晶吊燈、明亮玻璃、帶花巧的鏡片裝置、精緻的餐具，簡潔閃亮金邊的杯碟，猶如置身意大利歌劇院的咖啡茶室，男男女女都在輕聲細語，絲絲笑意掛嘴邊，悠閑地呷著意式咖啡。

 

百年甜品品牌的迴響，女仕們都紛紛捧場High Tea

 

 

Giovanni Pina挾著來自米蘭的百年經典，甜品品牌登陸香港，短短3年，已有4家店，當天我倆先點午餐用饍，待靚太到了，再加入下午茶糕點甜品。未入座前，我們已經被凍櫃的甜品吸引著，七嘴八舌討論待會要點什麼什麼，可猜想到他的甜品多麼誘人！

 

肉味香濃的牛面頰， 軟滑綿糯，配彈牙手工意大利麵，味道非常對胃。

 

 

當天午餐的主菜，選了牛面頰意大利麵、Parma火腿配水牛芝士Pizza, 食得我倆滿心歡喜，牛面頰肉質軟滑濃味，面頰的肉纖維與筋胳軟組織好像融為一體，咬著鬆軟又味道濃郁的肉，享受着「食不言」的樂趣。Pasta是用手工麵，手揉的人體温感、彈性、韌度，與機械式生產的麵，口感確不同，香滑又不太軟糯而糊口，蛋香十足，美味可口。嚴格來說，我們點的不是Pizza， 是羅馬式的Scrocchiarella,外酥內軟，是他們特有的招牌，同Pizza有頗大分別；它是帶著厚厚的餅皮，烤焗出撲鼻的濃濃麥香，我倆急不及待，手拿起就肆意大口咬下去，羅勒的清新味道跟水牛芝士和幾分雪凝油脂鹹香火腿片，絕對是鐵三角的最佳搭檔。大片大片的火腿、圓滾滾一球球的水牛芝士，鋪滿了整個Scrocchiarella，豐盛的飽足感，叫人開懷享用，意大利菜就是讓人食得悠然自在，啜手指也無妨。

 

正確來說，是餅底充滿麥香的Scrocchiarella, 外酥內軟，同Pizza是有頗大分別。

 

永遠不可缺的「甜品」和推薦的咖啡特飲，為是日茶聚作Happy Ending。我個人極力推介大家熟悉的Tiramisu，Giovanni Pina的Tiramisu頗有趣，將芝士撥打加入適量空氣，帶有彈性又仿似軟雪糕，不像傳統常見的那種濕濕軟軟，分層的舖排，將咖啡味按分層由淡至濃遞增，內裏味道帶點咖啡的甘、苦，甜中也有少許微鹹。一客微不足道的甜品，用心製作出不一樣的味道。

 

Giovanni Pina別出心栽的Tiramisu, 咖啡香氣由淡入濃，分層滲出。

 

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 搜游食誌

最新專欄文章 更多

【搜游食誌@iM網欄】遙聽夜鶯管弦樂 徐徐走入「遊園茶記」
2022/06/07
【搜游食誌@iM網欄】遙聽夜鶯管弦樂 徐徐走入「遊園茶記」
【搜游食誌@iM網欄】一場「味蕾旅行」 大班樓
2022/05/27
【搜游食誌@iM網欄】一場「味蕾旅行」 大班樓
【搜游食誌@iM網欄】釋放食材原味 大班樓盛宴
2022/05/24
【搜游食誌@iM網欄】釋放食材原味 大班樓盛宴
【搜游食誌@iM網欄】來港美食天堂再登新峰 中上環日菜拉麵食堂藏
2022/05/10
【搜游食誌@iM網欄】來港美食天堂再登新峰 中上環日菜拉麵食堂藏
【搜游食誌@iM網欄】上環尋根記 潮菜曾記守住家常原味
2022/04/26
【搜游食誌@iM網欄】上環尋根記 潮菜曾記守住家常原味
意大利菜 美食 中環 Pizza 歐洲 意大利 甜品 餐飲 餐廳 香港

上一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】消費券+暑期 Staycation熱潮刺激消費意欲

下一篇文章

【能源危機】歐洲多國面臨天然氣荒 或考慮轉向煤炭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款