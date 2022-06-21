【搜游食誌@iM網欄】中環High Tea好地點 浪漫復古歐洲茶室Giovanni Pina

「三個女人一個墟」倒是非常貼切去形容幾位閨密，有說不盡話兒的熱鬧情景。上週與「話得投機」女友們在中環Giovanni Pina由2pm late lunch食到5pm High Tea 完畢。上次一別就1年多了，其中一位女友，真是勇氣可嘉，「入伍」之年仍闖東瀛，為人生下半場開拓新職途，人生滿希望，一定為她打打氣！

Giovanni Pina中環店略帶點復古文藝氣氛，帶暖意木器配絢麗水晶燈。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

安排此聚會時， 令我頗傷腦筋，因另一位退而不休的靚太，要3：30才可加入，我倆又不想如此短聚！找一個讓你舒適自在，不用轉場換位的餐廳，想了好一陣子，Giovanni Pina就是不二之選，此店在中環區的餐飲人均消費$200-$300，環境舒適，設計帶著一股浪漫復古的歐洲茶室格調，選用深紫色的絲絨座椅，有一份說不出的古怪，但又不會令我生厭；堂煌的水晶吊燈、明亮玻璃、帶花巧的鏡片裝置、精緻的餐具，簡潔閃亮金邊的杯碟，猶如置身意大利歌劇院的咖啡茶室，男男女女都在輕聲細語，絲絲笑意掛嘴邊，悠閑地呷著意式咖啡。

百年甜品品牌的迴響，女仕們都紛紛捧場High Tea

Giovanni Pina挾著來自米蘭的百年經典，甜品品牌登陸香港，短短3年，已有4家店，當天我倆先點午餐用饍，待靚太到了，再加入下午茶糕點甜品。未入座前，我們已經被凍櫃的甜品吸引著，七嘴八舌討論待會要點什麼什麼，可猜想到他的甜品多麼誘人！

肉味香濃的牛面頰， 軟滑綿糯，配彈牙手工意大利麵，味道非常對胃。

當天午餐的主菜，選了牛面頰意大利麵、Parma火腿配水牛芝士Pizza, 食得我倆滿心歡喜，牛面頰肉質軟滑濃味，面頰的肉纖維與筋胳軟組織好像融為一體，咬著鬆軟又味道濃郁的肉，享受着「食不言」的樂趣。Pasta是用手工麵，手揉的人體温感、彈性、韌度，與機械式生產的麵，口感確不同，香滑又不太軟糯而糊口，蛋香十足，美味可口。嚴格來說，我們點的不是Pizza， 是羅馬式的Scrocchiarella,外酥內軟，是他們特有的招牌菜，同Pizza有頗大分別；它是帶著厚厚的餅皮，烤焗出撲鼻的濃濃麥香，我倆急不及待，手拿起就肆意大口咬下去，羅勒的清新味道跟水牛芝士和幾分雪凝油脂鹹香火腿片，絕對是鐵三角的最佳搭檔。大片大片的火腿、圓滾滾一球球的水牛芝士，鋪滿了整個Scrocchiarella，豐盛的飽足感，叫人開懷享用，意大利菜就是讓人食得悠然自在，啜手指也無妨。

正確來說，是餅底充滿麥香的Scrocchiarella, 外酥內軟，同Pizza是有頗大分別。

永遠不可缺的「甜品」和推薦的咖啡特飲，為是日茶聚作Happy Ending。我個人極力推介大家熟悉的Tiramisu，Giovanni Pina的Tiramisu頗有趣，將芝士撥打加入適量空氣，帶有彈性又仿似軟雪糕，不像傳統常見的那種濕濕軟軟，分層的舖排，將咖啡味按分層由淡至濃遞增，內裏味道帶點咖啡的甘、苦，甜中也有少許微鹹。一客微不足道的甜品，用心製作出不一樣的味道。

Giovanni Pina別出心栽的Tiramisu, 咖啡香氣由淡入濃，分層滲出。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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