▲ 【慶回歸活動】新地慈善基金於天際100協辦藝術名家作品展 匯聚齊白石等20位大師藝術作品

新鴻基地產 （00016） 表示，新地慈善基金成為慶回歸活動《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》的協辦單位，匯聚齊白石等逾20位大師的原作及數十件當代藝術創作精品，將在新地旗下天際100展出，包括齊白石的《蝦》、林風眠的《秋》、傅抱石的《待細把江山圖畫》、潘天壽的《小龍湫下一角》、李可染的《牛性純馴時亦強犟》、吳冠中的《青城天下幽》等。

公眾可由7月3日至13日參觀

展覽將於2022年6月25日至7月13日在香港天際100舉行，首周（6月25日至7月2日）為預展，供相關團體免費預訂參觀。開幕儀式將在7月3日舉行，公眾可由7月3日至13日參觀，主辦方將於7月1日起公布免費預約參觀方法。

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展覽分為四個單元，分別為展示新中國成立以來中國畫大師代表作的「致敬經典」、新世紀以來中國藝術文脈在當代延續和發展的「文脈傳薪」、以大灣區建設為背景的粵港藝術家主題創作的「印象灣區」、青年一代中國藝術家以紫荊花為物件創作藝術精品的「紫荊花開」；四個單元分別對應世紀經典、時代精品、灣區繁榮、青年創作四個主題。

新地慈善基金協辦是次活動，讓市民觀賞包括齊白石、高劍父、陳樹人、劉海粟、潘天壽、林風眠、傅抱石、趙少昂、李可染、黎雄才、啟功、關山月、楊善深、饒宗頤、吳冠中等大師的作品，以藝術之美，匯聚香江，祝福香港明天更美好。紫荊文化集團為今次盛事的主辦單位，並由香港各界文化促進會和廣東省文學藝術界聯合會聯合主辦，而中國對外文化集團有限公司和紫荊雜誌社則擔任承辦單位；中國對外藝術展覽有限公司亦為另一協辦單位。

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