【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成

▲ 2019年底疫情爆發，對於絕大多數的食品業、餐飲業都造成莫大衝擊，然而番茄醬產業成為其中少數的倖存者，甚至迎來急速的銷售增長。（法新社圖片）

2019年底疫情爆發，對於絕大多數的食品業、餐飲業都造成莫大衝擊，然而番茄醬產業成為其中少數的倖存者，甚至迎來急速的銷售增長。

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根據全球市調公司Mordor Intelligence的數據，預測2022至2027年期間，番茄醬市場的年均複合成長率為5.2%。背後原因並非大眾忽然更愛吃番茄醬，而是與疫情爆發有關。

1年內生產120億包番茄醬

此外，城市化水平提高，和部份人可支配收入增加，也導致許多人在疫情下，也選擇買外賣，尤其以Z世代和千禧一代的表現最為明顯。故對行業帶來正面影響，因為番茄醬是許多快餐類型中不可或缺的元素。

不過，市場需求在短時間內急速提升，產業一時間難以應付，市面上甚至曾出現短期番茄醬短缺的情況。

對此，業界巨頭卡夫亨氏（The Kraft Heinz）在2021年擴增生產線，將餐飲範疇的產品生產量提高25%，在1年內生產高達120億包番茄醬，以面對龐大的市場需求。

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責任編輯：李智美