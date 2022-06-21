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必嘉坊‧曦匯加推　折實最平468.8萬起　220呎以下單位增新付款方法促銷

股樓投資 16:22 2022/06/21

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由恒恃發展的紅磡重建項目必嘉坊‧曦匯上周六起開售182伙，至周一（20日）累售125伙，佔總數近七成。發展商加推項目價單第4號，折實最平由468.8萬起，並同時推出全新按揭計劃，開放式單位買家可在入伙後繳付92%樓價。

必嘉坊‧曦匯新一批單位涉及68伙，實用面積由180至369平方呎，提供開放式至兩房間隔，當中以一房戶佔最多，共41伙。整批價單定價由493.5萬至936.5萬元，折實售價由468.8萬至889.7萬元，平均實用呎價24,168元。發展商同時提供全新付款計劃，購買220平方呎或以下單位的買家，只需在簽署臨時買賣合約時支付樓價5%之款項，隨後於150天、240天及360天內，分別支付樓價1%，餘下樓價92%則於交樓前14天繳付。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊‧曦匯在後疫情及美國加息的情況下錄得滿意銷情，故是次原價加推新一批單位，料最快本周末展開新一輪銷售。

必嘉坊‧曦匯開放式示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

一手市場 恒基 必嘉坊 必嘉坊‧曦匯 紅磡 發展商

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