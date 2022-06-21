【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放

為慶祝香港特別行政區成立25周年，康樂及文化事務署將於7月1日舉辦「香港特別行政區成立二十五周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施，鼓勵不同年齡的市民養成運動的良好習慣，同時共慶回歸25周年。

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市民可於本周六(25日)上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施，屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

康文署7月1日免費開放供市民使用的康樂設施包括：

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每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。至於公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

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責任編輯：羅浩濂