  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放

理財智慧 16:51 2022/06/21

分享：

分享：

為慶祝香港特別行政區成立25周年，康樂及文化事務署將於7月1日舉辦「香港特別行政區成立二十五周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施，鼓勵不同年齡的市民養成運動的良好習慣，同時共慶回歸25周年。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

市民可於本周六(25日)上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施，屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

康文署7月1日免費開放供市民使用的康樂設施包括：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。至於公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

 

【慶祝回歸】資科辦推「智方便」獎賞計劃 集齊3個電子印花 即可換領回歸25周年限量紀念禮品【下一頁

【慶祝回歸】慶祝回歸25周年 科學館及太空館7月1日免費開放【下一頁

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
游泳 灣仔 屯門 香港 單車 運動 健身 乒乓球 單車 壁球

上一篇文章

【新股IPO】天潤雲 2167今日起招股 一手入場費2798元

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款