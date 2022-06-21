【網絡服務】Discord等服務大規模中斷　Cloudflare CTO否認影響全球

▲ 今（21日）下午，智能化雲服務平台Cloudflare出現短暫中斷，導致不少社交平台如Discord、Omegle和DoorDash等受到影響。（官方Twitter截圖）

近年不少企業也會使用雲服務平台，期望可以更完善管理企業數據，但若雲服務平台中斷，或會造成不少企業的困擾。今（21日）下午，智能化雲服務平台Cloudflare出現短暫中斷，導致不少社交平台如Discord、Omegle和DoorDash等受到影響。

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據外媒《TechCrunch》報道，智能化雲服務平台Cloudflare於今（21日）下午2時多曾一度中斷服務，造成廣泛影響，而當中有不少社交平台和新聞媒體受到影響，如：Discord、Omegle、DoorDash、Crunchyroll、Feedly、Zerodha、Medium.com、Register、Upstox 和 Social Blade。

該企首席科技總監John Graham-Cumming就事故作出回應，指有很多地方的服務受到影響，但強調這並非全球性影響。據悉，該企上周也曾出現服務中斷問題，Cloudflare已正積極調查事故成因。

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責任編輯：文睿

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