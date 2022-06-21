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【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存400萬元期內賺息逾1.6萬元

16:12 2022/06/21

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滙豐昨加港元定存息後，今天暫有星展及創興加息還擊。

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滙豐（HSBC）於昨天（6月20日）率先掀戰幔，加港元定期存款息，今天（21日）暫有兩間大小行還擊，包括星展全面上調短中長息，創興則提升3個月短存年息0.3厘至1.5厘。計及大新 （02356） 及交銀香港昨日也出手，兩日共有5行齊加不同存期的港元定存年息。

專家料吸存戰將延至下半年，因聯儲局剛重手加息0.75厘，花旗料今明兩年儲局須再加6次息，累加2.5厘。星展預期，本港的優惠利率（P）或於今年第4季開始跟加，巿料大小行須在低息環境下，先鎖定資金成本。

本周首兩個交易日，最矚目的是滙豐於不足一個月第3度加息，旗下3個月港元定存年息累加0.3厘至0.7厘；半年年息累加0.6厘至1.1厘；1年息率更累加0.9厘至1.5厘。

滙豐再加港元定存息 12個月定存見1.5厘【下一頁

單以大行港元定存年息比併，目前3個月期年息以滙豐的0.7厘冠絕發鈔行，撼低中銀香港 （02388） 的0.35厘及渣打香港 （02888） 的0.4厘。半年期年息則以中銀香港的1.8厘，抛離滙豐的1.1厘及渣打的0.6厘。1年期息率卻以渣打的2.3厘，險勝中銀香港的2.2厘及跑贏滙豐的1.5厘。

此外，比併其他銀行港元定存短中長息，目前7天短存年息以集友的5.8厘最高。1個月年息是滙豐的5厘居首，但指定理財戶須完成特定的股票獎勵計劃等附帶條件，以存款上限400萬元計，期內賺息逾1.6萬元。專家指現市況短存較受捧，因儲局於7月28日又再議息，有閒資族可靈活布局。而由平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB），早前也推1個月港元定存享1厘年息。

至於半年期方面，以富邦的2.3厘年息奪冠，東亞 （00023） 以2.1厘排第2。星展剛加0.2厘至重上兩厘關而重返季軍，跟匯立看齊。順帶一提，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）昨放寬6個月年息的條款，從原本須集齊50人，現改為30人，存款上限卻從20萬元提高至50萬元。

港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息【下一頁

3個月期年息排名暫未變，榜首仍是富邦的8.88厘，緊接其後是花旗的2.28厘。而小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（Airstar Bank），夥拍八達通推兩厘息，仍穩守3甲。惟花旗及天星的特惠息於下周四（6月30日）到期。

9個月期年息是富邦的2.6厘稱霸，1年息率也以該行的2.8厘稱王，兩年期年息是招商永隆的2.6厘在同存期屬最高，以上兩個長息超越綠債 （04252） 的2.5厘包底息。如以1年的破頂息為2.8厘，定存無賺息蝕價之憂。

那邊廂，金管局又再接錢捍衛聯繫滙率，銀行體系的總結餘將於明天（22日）減至2626億元。而1個月拆息11連升，今天報0.64厘；1年拆息報3.1厘，創近14年的金融海嘯新高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 交銀香港 大新銀行（02356） 創興銀行（01111） 星展銀行 滙豐控股（00005） 聯繫滙率 港元 港元定期存款

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