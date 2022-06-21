  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行股】 市場憧憬英國加快加息 歐洲央行加息預期同樣升溫 憧憬息差擴闊 銀行股受捧

股樓投資 16:10 2022/06/21

分享：

分享：

憧憬英國央行將加快加息步伐，銀行息差有望擴闊，帶動兩大國際銀行股造好。匯豐控股（00005）今日（21日）高見51.7元，最多升4.3%，收報51.4元，升3.7%；渣打集團（02888）高見59.6元，最多升5.9%，收報59.45元，升5.6%。

【下半年展望】 花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

英倫銀行上周五（17日）宣布將指標利率進一步提高0.25厘，至1.25%。於上周支持加息0.5厘的英倫銀行貨幣政策委員會成員凱瑟琳．曼（Catherine Mann）指，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。因此，市場憧憬英倫銀行或採取更進取的加息策略以壓抑通脹，下次議息或有機會加息0.5厘。

另一方面，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）亦表示，歐洲央行將按計劃在7月及9月各加息0.25厘，以應對通脹。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 渣打集團（02888） 加息 滙豐控股（00005） 歐洲央行 英倫銀行 通脹 議息

上一篇文章

【有相睇】美加息猖狂　荃景花園業主止賺離場　代理：普遍叫價回軟　帶票睇樓先有價講

下一篇文章

HIBOR升至0.65厘　實際供樓利率1.95厘（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款