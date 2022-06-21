【銀行股】 市場憧憬英國加快加息 歐洲央行加息預期同樣升溫 憧憬息差擴闊 銀行股受捧

憧憬英國央行將加快加息步伐，銀行息差有望擴闊，帶動兩大國際銀行股造好。匯豐控股（00005）今日（21日）高見51.7元，最多升4.3%，收報51.4元，升3.7%；渣打集團（02888）高見59.6元，最多升5.9%，收報59.45元，升5.6%。

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英倫銀行上周五（17日）宣布將指標利率進一步提高0.25厘，至1.25%。於上周支持加息0.5厘的英倫銀行貨幣政策委員會成員凱瑟琳．曼（Catherine Mann）指，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。因此，市場憧憬英倫銀行或採取更進取的加息策略以壓抑通脹，下次議息或有機會加息0.5厘。

另一方面，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）亦表示，歐洲央行將按計劃在7月及9月各加息0.25厘，以應對通脹。

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記者：郭秀慧