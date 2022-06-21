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英國鐵路罷工致交通癱瘓 約翰遜擬引入外判臨時工（第二版）

環球社會熱點 22:35 2022/06/21

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英國鐵路工人因不滿加薪幅度跟不上通脹水平，與資方談判破裂，周二（21日）起發動過去30年來最大規模罷工。全國交通陷入癱瘓，只有兩成列車維持正常服務，多個主要車站人煙稀少，巴士站則大排長龍。多間英國企業要求員工於罷工日子留家工作，而調查發現，每4名英國人只有1人支持今次大罷工。

據悉，首相約翰遜計劃設立反罷工法，重新容許企業引入臨時工維持運作，但工會聯盟警告或違反國際法。

（第二版更新周二情況）

英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會證實與英國鐵路網公司（Network Rail）談判破裂，周二起發動罷工，約有4萬名工人參與行動。當日全國80%火車服務受影響，包括倫敦鐵路。工會同時計劃於周四（23日）及周六（25日）繼續罷工行動。

約翰遜（Boris Johnson）形容，這次罷工是不必要的升級，敦促勞資雙方繼續談判。 約翰遜指責工會對薪酬要求過高，指有必要維持合理的薪酬協議。他認為公用事業僱主有必要表現出薪酬紀律和克制，防止出現更高通脹。

《衛報》引述政府消息人士指，約翰遜及內閣辨公室基於政治原因，主動提出設立反罷工法。約翰遜公開呼籲鐵路工會作「明智妥協」（sensible compromise），批評工會傷害民眾，稱原本支持鐵路工人工作的通勤者，最終都會反對他們行動。

商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）周一（20日）在Twitter發文，透露當局正設立反罷工法廢除70年代實施的禁令，重新容許企業引入臨時工短時間內取代罷工工人，以維持企業運作。

美國航空業人員短缺 5日内1.9萬班航班延誤取消 【下一頁】

RMT秘書長林奇（Mick Lynch）歸咎於保守黨政府削減國家鐵路及倫敦交通局（TfL）削減40億英鎊（386億港元）資金，逼使鐵路公司採取財政緊縮措施。

林奇接受BBC訪問透露，鐵路網公司與科技與負責數位經濟事務的政務次長菲爾普（Chris Philp）進行討論後，對方告訴他下月1日起裁員，促使工會採取激烈行動。

英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）及招聘與就業聯合會（Recruitment and Employment Confederation）發表聯合聲明，指責約翰遜的計劃不切實際及只會適得其反，使工人處於危險之中。

TUC副秘書長諾瓦克（Paul Nowak）稱，引入臨時工對企業產生安全問題，或造成臨時工與罷工職員的衝突，也會加劇勞資分歧。諾瓦克引用聯合國國際勞工組織原則採取罷工行動的權利，質疑英國政府廢除禁令合法性，又警告當局或已違反國際法。

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責任編輯：郭麗明

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