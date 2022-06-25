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【氫能源】大學研創新製氫法　助氫能車普及化

14:00 2022/06/25

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氫氣的能量密度極高，最高可達到143兆焦耳/公斤，是鋰電池的130倍。（法新社）

近年中國和歐洲都很重視氫能源發展，國際氫能委員會發布的《氫能源未來發展趨勢調研報告》預期，2050年氫能源需求量將是目前的10倍，並可減少60億噸碳排放。

惟氫氣製作成本偏高，且有運送風險，這都阻礙了氫能普及化進程。有大學化學工程團隊發現一種創新製氫法，成本低廉又安全度高，有利推動氫能源發展。

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以鋰電池為能源核心的電動車，被視為新能源車的代表，但事實上，電動車並非完全零排放，它只在使用階段屬於零排放，而在其他階段，如製造及回收電池的過程，仍然會產生碳排放。

相比電動車    接近完全零排放

相比之下，氫能車比電動車更能實現完全零排放目標。氫氣具低污染、高效能特點，氫能車內置的燃料電池，通過氫氣和氧氣結合，產生化學反應製造電流，推動車輛行駛，化學過程中所產生副產品只有水份，而水份又可分解成氫再次回收使用，所以全生命周期不會產生碳排放，屬於零污染的清潔能源。

此外，氫氣的能量密度極高，最高可達到143兆焦耳/公斤，是鋰電池的130倍，擁有比鋰電池更高的能量轉換效率。舉例，1公斤鋰電池可儲存的電量，只能使電動車行駛1至2公里；但氫燃料電池車加注1公斤氫氣，就可行駛100公里，可見氫能車擁有更強大的續航優勢。

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盡管氫能技術潛力優厚，但製造氫氣的經濟成本甚高，而且需要在燃料罐中儲存和運送高壓氫氣；氫氣一旦洩漏燃燒，就可能發生爆炸，這對使用者和社會而言，都是巨大的經濟和安全風險，也導致現時美國等地，氫能技術市場滲透率偏低。

由華盛頓州立大學（WSU）化學工程系教授Su Ha領導的研究團隊，發明了一種創新的製造氫氣方法，在轉換系統中，只使用乙醇（ethanol）、水及小量電力，就能生產壓縮氫氣。轉換系統由陽極和陰極組成，研究人員把由乙醇和水混合的溶液放進容器，然後輸入電流，使溶液進行電化學反應，繼而產生壓縮氫氣。

現時為氫能車充能，需要到加油站進行，而加油站的氫氣來源，則來自高壓氫氣燃料罐的運送。但氫氣屬於易燃氣體，所以運送氫氣的過程具有一定風險。

新方法電力省半    無運輸顧慮

Su Ha表示：「透過創新製氫法，我們只需沿用現有運輸乙醇的基礎設施，把乙醇運送至加油站，然後才在現場的轉換系統直接製氫，供氫能車使用，過程簡單且安全。」Su Ha指出，乙醇溶液易於運送，透過以上方法，根本毋須再擔心氫氣儲存或運輸的問題。

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另一方面，傳統製氫法是透過「水電解」（water electrolysis），在電解液中引入電流，讓水份子在電極上產生電化學反應，分解成氫氣和氧氣。Su Ha稱，創新製氫法所使用的電力，不到「水電解」所需電力的一半，因此較傳統的製氫法更具能源成本效益。

再者，由創新方法製作的氫氣毋須後期壓縮，因為在化學反應前，乙醇溶液已是壓縮狀態，所以能直接生產出已壓縮的氫氣，這過程同樣較以往方法節省更多能源。

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責任編輯：陳卓賢

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