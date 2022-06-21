  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反壟斷案】Intel反壟斷案上訴成功　再向歐盟委員會索償49億利息

科技 15:56 2022/06/21

分享：

分享：

繼Intel於反壟斷案上訴成功，法院取消有關10.6億歐元（約88億港元）的反壟斷罰款後，Intel近日再向歐盟委員會提出5.93億歐元（約49億港元）的利息賠償。

【芯片供應】美日聯手研2nm芯片　最快2025年生產

歐盟於12年前，以Intel對戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）等企業提供購買回扣，阻止相關企業向另一芯片製造商AMD購買芯片為由，指控Intel違反反壟斷的相關法律，並向Intel罰款12億美元（約94億港元）。

歐盟無法證明　Intel存關鍵壟斷行為

Intel在繳納罰款後，向歐洲第二大法院提出上訴。今年1月，該法院裁定歐盟無法充分證明Intel存有關鍵的壟斷行為，宣布Intel上訴得直。法官要求歐盟償還Intel已繳納的罰款及相關的利息，並提醒歐盟逾期支付利息本身也會產生利息。

綜合外媒報道，近日，由於歐盟未完成向Intel清還相關罰款的利息，Intel再就事件，向歐盟委員會索償5.93億歐元（約49億港元）的利息。

Intel表示，是次的索償金額是按照歐洲央行從2009年5月開始實施的1.25%主要再融資利率（Main Refinancing Operations），以及其後於2009年8月至今年2月歐盟償還公司罰款時，將相關利率提高至3.5%的指標計算。索償總額中，已減去歐盟委員會已支付的3,800萬歐元（3.1億港元）利息。

【統一規格】傳美國將仿效歐盟　統一電子產品充電插口

【數碼轉型】歐盟數碼化進程不似預期　報告：或需多10年才達標

責任編輯：殷凱怡

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
2022/06/20
【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
今日
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分
今日
【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分
【演算法】達美航空、WPP加入IBM廣告公平協議　打擊演算法歧視
今日
【演算法】達美航空、WPP加入IBM廣告公平協議　打擊演算法歧視

你可能感興趣

【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
17:56 2022/06/20
【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
今日 10:21
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分
今日 12:13
【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分
壟斷 Lenovo Dell AMD HP Intel 晶片 歐盟

上一篇文章

【網絡服務】Discord等服務大規模中斷　Cloudflare CTO否認影響全球

下一篇文章

【數碼營商】UiPath低代碼雲機械人SaaS　助傳統行業數碼自動化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充能時間少於15分鐘
【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充能時間少於15分鐘
【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款