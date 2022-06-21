【反壟斷案】Intel反壟斷案上訴成功　再向歐盟委員會索償49億利息

繼Intel於反壟斷案上訴成功，法院取消有關10.6億歐元（約88億港元）的反壟斷罰款後，Intel近日再向歐盟委員會提出5.93億歐元（約49億港元）的利息賠償。

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歐盟於12年前，以Intel對戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）等企業提供購買回扣，阻止相關企業向另一芯片製造商AMD購買芯片為由，指控Intel違反反壟斷的相關法律，並向Intel罰款12億美元（約94億港元）。

歐盟無法證明 Intel存關鍵壟斷行為

Intel在繳納罰款後，向歐洲第二大法院提出上訴。今年1月，該法院裁定歐盟無法充分證明Intel存有關鍵的壟斷行為，宣布Intel上訴得直。法官要求歐盟償還Intel已繳納的罰款及相關的利息，並提醒歐盟逾期支付利息本身也會產生利息。

綜合外媒報道，近日，由於歐盟未完成向Intel清還相關罰款的利息，Intel再就事件，向歐盟委員會索償5.93億歐元（約49億港元）的利息。

Intel表示，是次的索償金額是按照歐洲央行從2009年5月開始實施的1.25%主要再融資利率（Main Refinancing Operations），以及其後於2009年8月至今年2月歐盟償還公司罰款時，將相關利率提高至3.5%的指標計算。索償總額中，已減去歐盟委員會已支付的3,800萬歐元（3.1億港元）利息。

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責任編輯：殷凱怡

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