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【有相睇】美加息猖狂　荃景花園業主止賺離場　代理：普遍叫價回軟　帶票睇樓先有價講

股樓投資 16:22 2022/06/21

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美國加息0.75厘後，港元拆息持續上升，個別業主因此縮減議價空間。美聯物業鍾家豪說，業主多數「見客帶票」，價錢才有得講。

他續說，荃灣荃景花園9座低層C室，實用面積431平方呎，兩房間隔，約3個月前放盤，原叫價630萬元，其後因應市況減價至585萬元。及至近日，上址終以578萬元易手，累減52萬元，實用呎價約13,411元。從代理提供的相片可見，單位內籠裝修企理。

    點擊圖片放大
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資料顯示，雖然原業主減價賣樓，但業主早於2007年以144萬元購入上址，持貨15年，現帳面獲利434萬元，物業期內升值3倍。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 荃景花園 美聯物業

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