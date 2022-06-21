【ET講股通】孫運喜：輪流頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數今早高開101點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升幅擴大至302點，收報21466點，成交619億元。滙豐 （00005） 升逾3%；港交所 （00388） 、中銀香港 （02388） 股價破頂；騰訊 （00700） 升2%；中電 （00002） 跌逾5%破底。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：25 - 港股今日市況速覽

01：20 - 金融股、內險股、科技股領市 內銀股一洗頹風

03：25 - 港股弱 金管局再接港元沽盤

04：30 - 美國經濟衰退風險愈來愈大 市場料美國聯儲局再加息0.75厘

06：01 - 美國聯儲局官員齊放鷹

07：19 - 港股表現喜出望外 與A股走勢好有關

08：36 - 內房股、金融股走勢好 料內銀股成下一輪撐市動力

10：44 - 觀眾問股：康方生物 （09926） 今日走咩位可再買？走勢仍然好？

15：11 - 觀眾問股：中電 （00002） 68元買入會反彈到咩位？咩位要止蝕？

19：00 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價可以入嗎？

23：13 - 觀眾問股：平保 （02318） 走勢点睇，買入位及上望咩位？

27：15 - 港股收市市況速報

29：15 - 恒指突破下降軌、有機會再上 22142點有阻力難升穿

29：34 - 潛力股推介：春立醫療 （01858）

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*「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》*

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港股反覆造好，愈升愈有，恒指全日升395點，收報21559點。大市總成交1,193億元，未算太活躍。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，中外金融股為升市功臣，滙豐 （00005） 升3.7%重上50元，國壽 （02628） 升3.9%，建行 （00939） 升2.7%。新經濟股表現對辦，騰訊 （00700） 升2.8%，阿里健康 （00241） 升12.1%。

港滙續低見7.85弱方保證，金管局隔晚再接逾55億港元沽盤，反映資金繼續流出。外圍形勢亦欠佳，愈來愈多大行預期美國將陷入衰退，不利環球投資氣氛。同時，市場人士續預期儲局將大手加息，7月加0.75厘的機會接近100%。兩位有投票權的儲局官員發表鷹派言論，包括儲局理事沃勒及聖路易斯聯儲銀行行長布拉德，皆支持下次加息0.75厘。

港股是日表現可謂喜出望外，相信與A股表現硬淨有關。上證指數形成上升軌，明顯跑贏美股。有新加坡媒體更指，內地股市已被視為亞股的定海神針。不同板塊輪流炒上，力撑港股，早前有新經濟股，昨日有內房股，今日輪到金融股。內銀股有望成為下一輪撑市的主動力。

技術走勢上，恒指突破下降軌及上周前浪頂，突破短期小雙底頸線，後市有望再上，但料在保歷加通道頂部約22100點水平遇阻。

潛力股可吼春立醫療 （01858） ，股價升9.6%至11.42元，突破平底三角形，成交亦配合，量度升幅目標14元以上。此股屬醫療板塊中有錢賺的股份，市盈率約10倍。操作上，宜待回吐考驗三角形頂部約11元水平吸納，並以10.6元或前浪底9.5元止蝕。

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