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【ET講股通】孫運喜：輪流頂（附time code）

股市 16:50 2022/06/21

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恒生指數今早高開101點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升幅擴大至302點，收報21466點，成交619億元。滙豐 （00005） 升逾3%；港交所 （00388） 、中銀香港 （02388） 股價破頂；騰訊 （00700） 升2%；中電 （00002） 跌逾5%破底。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：25 - 港股今日市況速覽
01：20 - 金融股、內險股、科技股領市　內銀股一洗頹風
03：25 - 港股弱　金管局再接港元沽盤
04：30 - 美國經濟衰退風險愈來愈大　市場料美國聯儲局再加息0.75厘
06：01 - 美國聯儲局官員齊放鷹
07：19 - 港股表現喜出望外　與A股走勢好有關
08：36 - 內房股、金融股走勢好　料內銀股成下一輪撐市動力
10：44 - 觀眾問股：康方生物 （09926） 今日走咩位可再買？走勢仍然好？
15：11 - 觀眾問股：中電 （00002） 68元買入會反彈到咩位？咩位要止蝕？
19：00 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價可以入嗎？
23：13 - 觀眾問股：平保 （02318） 走勢点睇，買入位及上望咩位？
27：15 - 港股收市市況速報
29：15 - 恒指突破下降軌、有機會再上　22142點有阻力難升穿
29：34 - 潛力股推介：春立醫療 （01858）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3282271
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : ET講股通

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