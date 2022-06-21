【職場熱話】無故被上司指責致失眠 數日後診斷患上精神病 打工仔籲：不要把壞情緒發洩他人身上

工作上偶爾出錯被上司責罵也是常事，但若然上司是「雞蛋裏挑骨頭」，而自己又覺得很大壓力應該要懂得自我消化，不然可能要考慮辭職了。近日就有網民在「香港討論區」發文指有初投職場同事每天被上司無理取鬧地責罵，最終竟被醫生診斷為患上精神病，更要辭職休養，因此有感再有不滿都不應把壞情緒發洩別人身上。

樓主指很同情同事少少年紀、工作能力也不錯，卻被上司無理取鬧地責罵數天，開始做得不開心，還長期失眠。有天突然出現幻覺和幻聽，醫生判斷了他患上精神分裂症，現在要辭職休息。樓主因而奉勸他人千萬別把壞情緒發洩在別人身上，因為罵對方的時候，有機會毀了他人的一生。

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有網民認為「溫室小孩」、「如果真是罵兩句就有精神病，樓主公司應該大部分人都有精神病」、「誰叫他實力唔夠，內心不夠強大」、「 應該本身抗壓力不強」。

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亦有網民指「我都試過遇到差老闆，真心差點有精神病」、「如果個人心態不可調節，去那都是一樣結局，所以人一轉牛角尖就好難回頭」、「最多辭職，不用強忍，忍到精神病真的很無謂」。

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責任編輯：陸盈希