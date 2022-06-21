【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工　但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5%　股價盤前升3%

▲ 【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工 但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5%

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）出席論壇時表示，Tesla計劃未來三個月將全職員工裁員10%，同時增加時薪兼職員工數量，整體員工數量將減少3至3.5%，但一年後公司員工人數將會增加。

Tesla股價盤前升3%，報670美元。

就汽車生產方面，他指，Tesla產品的需求極高，訂單名單很長，而公司面臨的限制多是來自原材料和擴大生產規模方面，而不是來自競爭對手。

對於收購Twitter方面，他指，其交易仍有一些未解決的問題，仍在等待Twitter就用戶數據問題的解決方案。

另外，馬斯克又指，將於9月底研製人形機器人原型，並指應該建立一個人工智能監管機構。此前公布Tesla AI日延至9月30日舉行。他亦重申支持狗狗幣。

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