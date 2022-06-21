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【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工　但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5%　股價盤前升3%

股市 16:14 2022/06/21

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【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工　但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5%

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）出席論壇時表示，Tesla計劃未來三個月將全職員工裁員10%，同時增加時薪兼職員工數量，整體員工數量將減少3至3.5%，但一年後公司員工人數將會增加。 

Tesla股價盤前升3%，報670美元。

就汽車生產方面，他指，Tesla產品的需求極高，訂單名單很長，而公司面臨的限制多是來自原材料和擴大生產規模方面，而不是來自競爭對手。

對於收購Twitter方面，他指，其交易仍有一些未解決的問題，仍在等待Twitter就用戶數據問題的解決方案。

另外，馬斯克又指，將於9月底研製人形機器人原型，並指應該建立一個人工智能監管機構。此前公布Tesla AI日延至9月30日舉行。他亦重申支持狗狗幣。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

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【TSLA】Tesla兩名前員工入稟美國法院　起訴Tesla未有提早60日通知進行大裁員

【TSLA】Tesla上海工廠去年交付逾48萬輛純電動車　佔Tesla全球交付量「半壁江山」

【加密貨幣】馬斯克再撐狗狗幣　無視被指控惡意操縱狗狗幣價格

 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 汽車 全職 兼職 裁員 Tesla 馬斯克
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