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拜登本周決定美會否暫停汽油稅 耶倫視為抗通脹工具

環球經濟金融 16:05 2022/06/21

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燃料價格飆升為民眾帶來沉重生活負擔，美國總統拜登表示將於本周決定，美國是否暫停徵收聯邦汽油稅來減輕民眾負擔。美國財長耶倫承認暫停徵收汽油稅並非完美措施，但是一項可解決通脹的工具。

【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益 【下一頁】

美國一般汽油平均價格徘徊於每加侖5美元左右的水平，能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）及財長耶倫（Janet Yellen）早前表示政府考慮取消每加侖18.3美分的聯邦汽油稅。

拜登（Joe Biden）周一（20日）表示，他正在考慮暫停徵收聯邦汽油稅這項措施，希望在本周末之前參考數據後再作決定。他重申自己認為美國經濟衰退並非不可避免。

拜登更表示當局將與石油和天然氣公司磋商，希望能源行業向其解釋，為甚麼他們不提煉更多石油。

美斯特預料 美國通脹或需數年才降至2% 【下一頁】

耶倫周一出訪加拿大與該國副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）會面後，承認有研究指與通常較低的各州汽油稅及柴油稅相比，下調較高的聯邦汽油稅後的轉嫁率更高。

她表示高油價一直為美國家庭帶來沉重負擔，暫時取消聯邦汽油稅雖然不是完美措施，但值得考慮用這項措施解決通脹問題。

拜登剛上任總統就拒絕發出美加Keystone XL輸油管道項目許可證，耶倫周一也拒絕恢復美加Keystone XL輸油管道項目，以緩解俄烏戰爭對近期油價造成的上行壓力。

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責任編輯：鄭錦玲

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