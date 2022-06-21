【職場熱話】找錯錢要賠償？ 離職時上司要求償還公司所有損失款項 打工仔質疑非其過失感無奈

不少服務行業如收銀員都會很大壓力，因為擔憂一旦有「錯數」情況便要賠錢給公司，但其實香港也有勞工法例保障員工。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己是收銀員，曾因為找多錢給客人要賠給公司，更不知勞工條例員工最高只要賠300元，而賠了600元，辭職時老闆卻要求把公司過去所有損失款項全部歸還，不然就報警，因而質疑自己早就把錢還清，而且不一定是他讓公司有損失。

樓主經歷：

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有網民認為「有證據就告盜竊，無就勞工處見」、「超市收銀數目要每日算清楚，有問題便應馬上出聲，之後就等於口同鼻拗」、「盜竊要講有沒有意圖，弄不見代表無意圖佔有」、「明顯是經理監守自盜，再把責任推給你」。

亦有網民指「調轉拿法例跟他說，之前賠多過300元的讓他賠給你」、「無良公司」；亦有入稱「跟勞工法上限是賠300元，但如果資方懷疑僱員盜竊，報警又合情合理」。

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責任編輯：陸盈希