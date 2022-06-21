【人幣定存】人幣半年定存息最高2.9厘 跑贏人行央票2.3厘中標息率

▲ 人行今天推50億元半年期央票，中標息率2.3厘。

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人民銀行今天（6月21日）來港發行50億元（人民幣，下同）半年期央票，中標息率為2.3厘，回報遠較同屬低風險的人民幣定期存款，即6個月年息2.9厘為低，亦相比3月時推同期央票息率低0.3厘。不過，央票仍錄近3.6倍超購，為今年最旺場。市料中美息差縮窄，雖令人民幣受壓，但人債逾兩厘息仍具吸引力。

這是人行今年來港第4次推央票，參考同期央票，3月22日曾推50億元的6年期央票，當時的最高接納息率為2.6厘，接獲221.6億元申購，超額認購3.43倍。今天的央票吸金227.9億元，超購3.56倍。

另方面，在半年結及抽資效應下，華僑永亨連續兩天加人民幣定期存款息，大眾銀行今天也追趕加息快車。

至於對上一次標售央票是5月23日，當時發行3個月及半年總值250億元的央票，接獲逾577.15億元申請，超額認購1.3倍，反應為今年最差，主因是自4月下旬起美元屢創新高，累及包括人民幣等非美貨幣急貶。

檢視上月人行向機構大戶標售的人債，當中包括3個月期佔100億元，最高接納息率為2.49厘，1年期為150億元，中標票息為2.8厘。對比同期央票，今年2月曾推3個月期，當時的中標息率為2.5厘，僅稍低0.01個百分點；而1年期的票息為2.8厘，則與上次相同。而2月時標售250億元央票，共獲589.7億元申購，超購1.39倍。

而5月20日內地大減5年期貸款市場報價利率（LPR）15個基點至4.45厘，乃自2019年改革LPR機制以來，歷來的最大劈幅，為市場帶來驚喜，憧憬內地加碼放水，刺激在岸價當日下午抽升近千點子，亞洲收盤終報6.674，單日急升1.39%或938點子。

然而，昨天（20日）LPR卻維持不變。而在岸價今午暫報6.68。此外，月結在即，離岸拆息高企，隔夜息巳超逾兩厘，6個月拆息直逼3.2厘，1年為3.4厘，反映頭寸略偏緊。

另聯儲局上周公布加息0.75厘。花旗剛稍微下調短期人民幣預測，惟上調長線目標。花銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，未來3個月至1年料人民幣為6.95，兩年的長期目標或挑戰5.6新高。

中國財政部在港發行首期75億元人民幣國債 超額認購近5倍【下一頁】

經歷上半年的人幣定存吸存戰，目前7天短存年息以南商及富邦的13.88厘膺高息王。3個月及半年年息皆以富邦的2.9厘居首。一年息率呈雙冠王，信銀國際及富邦俱是2.9厘。

人行將透過金管局債務工具中央結算系統（CMU）來港標售央票。順帶一提，上周三（15日）國家財政部推的75億元國債，無論是中標息率及超購幅度，皆勝市場預測，凸顯人民幣產品在市場有穩定需求。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪