【職場熱話】公司招聘不果 打工仔身兼多職還被指責 質疑自己能力感灰心

公司未能成功招聘，現職員工便會負責更多工作，而上司亦應給予更多體諒，儘量不要催趕員工。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指公司一直招聘不到新員工，他1個人要做2個人工作，無法在限期內完成工作，卻被老闆娘責罵他無能力勝任，連累她和其他同事要幫手完成，拖累公司，因而質疑自己工作能力感失落，猶疑應否繼續工作還是辭職提升自己。

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【職場熱話】公司稱實行彈性上班 卻暗地取消安排 打工仔因遲上班而不獲加薪感不滿【下一頁】

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有網民認為「承認請少個人，叫大家一起幫忙，員工都願意一起做，但她明顯知你好欺負，要你吃虧還賴你工作能力有問題」、「還不走？公司根本不會請人」、「你交辭職相信她態度就會變」、「以後走多個就會把3個人工作量推給你，你只可預期變差，不會好轉」。

亦有網民指「有能力在沒收入情況下生活到1個月以上便辭職」、「請不到人，證明工資不吸引，1個人做2個人工作，除非你會分身」、「不要讓身心健康有問題才後悔，工作和金錢沒了可以再找」、「打工而己，解決不了問題便把問題交給老闆」。

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責任編輯：陸盈希