【日本經濟】 對日元迅速走弱感擔憂 日本財務大臣鈴木俊一：如有必要將適當應對匯市走勢

近期日元大幅走軟，日元兌美元徘徊在24年低點附近，日本財務大臣鈴木俊一在周二（ 21日 ）再次重申，他對於此表示擔憂，而在必要時，他會對於匯市走勢作出適當的回應。

鈴木俊一指，「政府將與日本銀行密切聯繫，同時更關注於外匯市場及其對經濟和價格的影響，如有必要，我們將作出適當反應，同時與其他國家的貨幣當局保持密切溝通」。

鈴木俊一表示，若匯率過於波動及無序會損害到經濟和金融穩定，而日本將遵循七國集團（G7）的一致觀點，他指，「我擔心最近日元迅速走弱」。

日本央行行長黑田東彥在周一（ 20日 ）會見了首相岸田文雄，討論了全球經濟和金融市場，而在會議期間，黑田東彥表示最近日元的快速波動是不可取的。

日本央行上周五（ 17日 ）宣布維持超低利率，通過無限量購買國債來捍衛其10年期國債債券收益率0.25%的目標上限。

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責任編輯：關海儀