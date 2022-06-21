【職場文化】7成港人精神壓力源於工作　四天工作、彈性上班助改善

疫情期間不少香港企業實施彈性上班、遙距工作等新工作模式，加上，企業日益重視員工的精神健康和福祉，令港人重新審視各工作模式所帶來的影響。

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有調查顯示，7成港人的精神壓力來自於工作，較多港人認為遙距工作弊多於利。若企業要增進員工健康及福祉，提供更具靈活性的工作環境及制定精神健康假期將會是關鍵策略。

體驗管理平台方案商Qualtrics今（21日）發布最新研究報告指，71%的香港上班族認為工作是影響精神健康的主要壓力來源；有22%的受訪者表示，遙距工作對其精神健康亦產生負面影響，僅19%人表示遙距工作帶來正面影響。

報告續指，香港上班族認為，僱主可以採取以下4大政策，以改善精神健康，包括：

四天工作周（61%）；

選擇工作時間的靈活性 （40%）；

公司參與精神健康日 （34%） 或精神健康周 （32%）；

提供輔導服務等精神健康資源 （21%）

靈活工作環境 定義不一

惟Qualtrics發現，港人對於靈活工作環境的定義和看法不一致。有48%受訪港人認為，靈活的工作意味他們可以自由選擇辦公時間：17%的人則認為是能夠選擇工作的日子 ，或可以自由選擇辦公地點。

雖然定意有所不同，但近6成人認為可以選擇工作時數或天數最為重要；其次則是根據需要而靈活休假（54%）、 能夠自主分配如何完成所需工作時數（42%）、在任何地方上班（41%），以及工作期間能夠外出處理突發事情（27%）。

Qualtrics東南亞員工體驗解決方案策略師 Lauren Huntington表示，僱主必須確保他們提供的待遇與員工的個人需求和期望一致。對於實施新工作模式，最重要是確保客戶和合作夥伴都能受益。建議先深入了解員工的個人需求，以及改變計劃或政策對業務和個人的影響，再作決定。

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責任編輯：殷凱怡

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