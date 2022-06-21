【數碼營商】UiPath低代碼雲機械人SaaS　助傳統行業數碼自動化

▲ UiPath今（21日）宣布更新UiPath平台2022.4版本功能及推出自動化雲機械人（Automation Cloud Robots）SaaS。（官方截圖）

疫情持續將近3年，不少企業也意識到數碼轉型對未來發展和業務處理的重要性。美國企業自動化軟件公司UiPath今（21日）宣布更新UiPath平台2022.4版本功能及推出自動化雲機械人（Automation Cloud Robots）SaaS，通過簡化的自動化流程的方式，為企業提供全面的自動化基礎，讓他們更快地獲得準確的結果，期望可將技術推廣至香港本地傳統行業，加快企業數碼轉型。

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自動化雲機械人 客制化工序

UiPath大中華區副總裁兼董事總經理鄒作基（Horace）表示：「良好的人手分配，可以令企業營運更加順暢，惟有不少企業員工被迫完成重複性工序，浪費人力資源」，而自動化雲機器人SaaS可以大大減少人手負擔，協助企業完成重複性的工序。

該自動化雲機械人是一個在自動化雲中按需創建的Windows虛擬機器，可被納入客戶的軟件和配置並按需要擴展。使用這款低代碼自動化機械人時，可選擇自行操作和錄制形式，將指示輸入至自動化機械人中，或利用UiPath Apps中的控制項與範本簡化應用開發流程，讓機械人執行指定任務。

自動化專業人員可利用整合服務快速開發自動化流程，使用 40 多個API（應用程式介面）連接器，部署涉及Slack、Salesforce Marketing Cloud、Mulesoft等常見應用的自動化流程； 企業員工則可使用簡化的人工智能（AI）工具，如Forms AI、檔案理解和任務捕捉，來讓更多的任務自動化。

Horace表示，在疫情推動和時動變遷下，不少香港傳統企業對數碼轉型的需求增加，他舉例指企業中的人事部經常要處理員工入職和離職等數據，更需要管理員工公司帳號等事宜，加重員工不必要的工作壓力，而透過UiPath的系統，可以自動化處理人事調動的數據整理，也可以輕易更新員工公司帳號等，期望未來可以該技術推廣至更多非IT部門使用，減省運營工序。

增強安全性和合規性

UiPath大中華區售前總監翁捷榮（Jeffrey）直言，明白用戶對於企業私隱較為擔心，他表示系統中也有「電子管理者」，因此自動化雲機械人並不會出現「越權」的情況。

另外，UiPath平台更新後，每項服務現在均在服務組織控制（SOC 2 ）和自動化雲美國健康情況保險可攜性和責任法案（HIPAA）認證的範圍內，讓用戶安心採用UiPath雲端解決方案。並加強用戶與裝置登入管理，擴大對用戶管理，確保用戶只使用受管理的裝置登入。

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記者：文睿

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