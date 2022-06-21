  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼營商】UiPath低代碼雲機械人SaaS　助傳統行業數碼自動化

科技 14:49 2022/06/21

分享：

分享：

UiPath今（21日）宣布更新UiPath平台2022.4版本功能及推出自動化雲機械人（Automation Cloud Robots）SaaS。（官方截圖）

疫情持續將近3年，不少企業也意識到數碼轉型對未來發展和業務處理的重要性。美國企業自動化軟件公司UiPath今（21日）宣布更新UiPath平台2022.4版本功能及推出自動化雲機械人（Automation Cloud Robots）SaaS，通過簡化的自動化流程的方式，為企業提供全面的自動化基礎，讓他們更快地獲得準確的結果，期望可將技術推廣至香港本地傳統行業，加快企業數碼轉型。

【演算法】達美航空、WPP加入IBM廣告公平協議　打擊演算法歧視

自動化雲機械人　客制化工序

UiPath大中華區副總裁兼董事總經理鄒作基（Horace）表示：「良好的人手分配，可以令企業營運更加順暢，惟有不少企業員工被迫完成重複性工序，浪費人力資源」，而自動化雲機器人SaaS可以大大減少人手負擔，協助企業完成重複性的工序。

該自動化雲機械人是一個在自動化雲中按需創建的Windows虛擬機器，可被納入客戶的軟件和配置並按需要擴展。使用這款低代碼自動化機械人時，可選擇自行操作和錄制形式，將指示輸入至自動化機械人中，或利用UiPath Apps中的控制項與範本簡化應用開發流程，讓機械人執行指定任務。

自動化專業人員可利用整合服務快速開發自動化流程，使用 40 多個API（應用程式介面）連接器，部署涉及Slack、Salesforce Marketing Cloud、Mulesoft等常見應用的自動化流程； 企業員工則可使用簡化的人工智能（AI）工具，如Forms AI、檔案理解和任務捕捉，來讓更多的任務自動化。

Horace表示，在疫情推動和時動變遷下，不少香港傳統企業對數碼轉型的需求增加，他舉例指企業中的人事部經常要處理員工入職和離職等數據，更需要管理員工公司帳號等事宜，加重員工不必要的工作壓力，而透過UiPath的系統，可以自動化處理人事調動的數據整理，也可以輕易更新員工公司帳號等，期望未來可以該技術推廣至更多非IT部門使用，減省運營工序。

增強安全性和合規性

UiPath大中華區售前總監翁捷榮（Jeffrey）直言，明白用戶對於企業私隱較為擔心，他表示系統中也有「電子管理者」，因此自動化雲機械人並不會出現「越權」的情況。

另外，UiPath平台更新後，每項服務現在均在服務組織控制（SOC 2 ）和自動化雲美國健康情況保險可攜性和責任法案（HIPAA）認證的範圍內，讓用戶安心採用UiPath雲端解決方案。並加強用戶與裝置登入管理，擴大對用戶管理，確保用戶只使用受管理的裝置登入。

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證

記者：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【數碼轉型教室】企業如何高效部署？　專家：處理數據有策略
2022/06/19
【數碼轉型教室】企業如何高效部署？　專家：處理數據有策略
【ESG發展策略】新奥能源推動數碼部署　設ESG委員會、疫下增培訓
2022/06/19
【ESG發展策略】新奥能源推動數碼部署　設ESG委員會、疫下增培訓
【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣　偵測嬰兒神經系統發育情況
2022/06/18
【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣　偵測嬰兒神經系統發育情況
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
2022/06/20
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測
2022/06/20
【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測

你可能感興趣

【數碼轉型教室】企業如何高效部署？　專家：處理數據有策略
12:00 2022/06/19
【數碼轉型教室】企業如何高效部署？　專家：處理數據有策略
【ESG發展策略】新奥能源推動數碼部署　設ESG委員會、疫下增培訓
16:00 2022/06/19
【ESG發展策略】新奥能源推動數碼部署　設ESG委員會、疫下增培訓
【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣　偵測嬰兒神經系統發育情況
19:00 2022/06/18
【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣　偵測嬰兒神經系統發育情況
人工智能 網絡保安 移動裝置 軟件 科技產品 疫情 雲端 數碼轉型 人事調動 SaaS

下一篇文章

【演算法】達美航空、WPP加入IBM廣告公平協議　打擊演算法歧視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款