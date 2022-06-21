  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】立陶宛禁俄飛地運貨過境 加里寧格勒人搶購物資

環球社會熱點 15:15 2022/06/21

分享：

分享：

立陶宛宣布因或違反歐盟制裁，宣布禁止俄羅斯向外飛地加里寧格勒州過境運送受歐盟制裁的貨物。加里寧格勒州居民陷入恐慌，紛紛搶購建築材料等物資。俄羅斯批評立陶宛決定非法，並指俄羅斯將尋求以任何方式解決問題。

耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益 【下一頁】

加里寧格勒州（Kaliningrad）位於北約成員國波蘭及立陶宛之間，是俄羅斯的外飛地（exclave，與本國分離的領地），是俄羅斯海艦部隊所在地，俄羅斯核導彈庫亦在此地。加里寧格勒州和俄羅斯本國並不相連，依賴需過境波羅的海國家的鐵路運送貨物。

網上流傳搶購影片

立陶宛上周六（18日）宣布實施鐵路封鎖管制，限制受歐盟制裁的俄羅斯貨物經立陶宛進出加里寧格勒。

網上有流傳影片顯示，加里寧格勒州居民正在搶購水泥。俄媒《莫斯科時報》（The Moscow Times）引述當地居民指，在禁令宣布後首日，居民的確紛紛外出購物。但居民現時已冷靜下來，都在觀察情況何時結束。

居民據報亦搶購天然氣，原因是憂慮連接到俄羅斯的管道或被切斷。加里寧格勒州州長Anton Alikhanov表示，禁令將影響多達一半俄羅斯要經過立陶宛進出口的產品。他表示能源供應最少維持至8月10日，敦促民眾保持冷靜，切勿恐慌性搶購。

他亦透露，目前有兩艘船隻來回聖彼得堡和當地運送貨物，今年底前會增加7艘。

德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣 【下一頁】

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（20日）批評，立陶宛決定是非法。俄羅斯參議員Andrei Klimov警告，俄羅斯將尋求以任何方式解決問題。

俄羅斯對加里寧格勒州出口的貨物大部分以鐵路運輸，目前或擴大空運及海運。立陶宛東歐研究中心制裁專家Dionis Cenusa表示，俄羅斯一直為鐵路中斷作準備，但相信短期内仍會有短缺或延誤情況。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益
今日
【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益
【烏克蘭戰爭】德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣
2022/06/20
【烏克蘭戰爭】德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣
【烏克蘭戰爭】加強「去俄化」 收緊發行及出版俄音樂與書本
2022/06/20
【烏克蘭戰爭】加強「去俄化」 收緊發行及出版俄音樂與書本
【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄加強攻勢 或襲歐洲另一國
2022/06/20
【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄加強攻勢 或襲歐洲另一國
德國呼籲民眾企業節能 稱G7繼續支持烏克蘭
2022/06/19
德國呼籲民眾企業節能 稱G7繼續支持烏克蘭

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益
今日 10:15
【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益
【烏克蘭戰爭】德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣
13:05 2022/06/20
【烏克蘭戰爭】德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣
【烏克蘭戰爭】加強「去俄化」 收緊發行及出版俄音樂與書本
12:05 2022/06/20
【烏克蘭戰爭】加強「去俄化」 收緊發行及出版俄音樂與書本
地緣政治 軍事 鐵路 加里寧格勒 運輸 俄羅斯 立陶宛 制裁 戰爭 烏克蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大
近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大
美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬
美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬
【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款