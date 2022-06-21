【烏克蘭戰爭】立陶宛禁俄飛地運貨過境 加里寧格勒人搶購物資

立陶宛宣布因或違反歐盟制裁，宣布禁止俄羅斯向外飛地加里寧格勒州過境運送受歐盟制裁的貨物。加里寧格勒州居民陷入恐慌，紛紛搶購建築材料等物資。俄羅斯批評立陶宛決定非法，並指俄羅斯將尋求以任何方式解決問題。

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加里寧格勒州（Kaliningrad）位於北約成員國波蘭及立陶宛之間，是俄羅斯的外飛地（exclave，與本國分離的領地），是俄羅斯海艦部隊所在地，俄羅斯核導彈庫亦在此地。加里寧格勒州和俄羅斯本國並不相連，依賴需過境波羅的海國家的鐵路運送貨物。

網上流傳搶購影片

立陶宛上周六（18日）宣布實施鐵路封鎖管制，限制受歐盟制裁的俄羅斯貨物經立陶宛進出加里寧格勒。



網上有流傳影片顯示，加里寧格勒州居民正在搶購水泥。俄媒《莫斯科時報》（The Moscow Times）引述當地居民指，在禁令宣布後首日，居民的確紛紛外出購物。但居民現時已冷靜下來，都在觀察情況何時結束。

居民據報亦搶購天然氣，原因是憂慮連接到俄羅斯的管道或被切斷。加里寧格勒州州長Anton Alikhanov表示，禁令將影響多達一半俄羅斯要經過立陶宛進出口的產品。他表示能源供應最少維持至8月10日，敦促民眾保持冷靜，切勿恐慌性搶購。

他亦透露，目前有兩艘船隻來回聖彼得堡和當地運送貨物，今年底前會增加7艘。

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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（20日）批評，立陶宛決定是非法。俄羅斯參議員Andrei Klimov警告，俄羅斯將尋求以任何方式解決問題。

俄羅斯對加里寧格勒州出口的貨物大部分以鐵路運輸，目前或擴大空運及海運。立陶宛東歐研究中心制裁專家Dionis Cenusa表示，俄羅斯一直為鐵路中斷作準備，但相信短期内仍會有短缺或延誤情況。

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責任編輯：李俊儀