美國航空業人員短缺 5日内1.9萬班航班延誤取消

父親節及六月節等假期有大量旅客出行，再加上美國航空業人手短缺及惡劣天氣等影響，美國航空公司過去5日已經有1.9萬班航班出現延誤甚至取消。

C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀 【下一頁】

美國運輸安全管理局（TSA）指，上周五（17日）為今年航空業最繁忙的一日，有超過240萬旅客通過機場安檢乘坐飛機出行。上周六（18日）旅客人數稍為回落，但也達到210萬人。

美國周日（19日）已經有4,200班航班延誤及900班航班要取消，全國自上周四（16日）以來已有約1.9萬班航班受阻。

達美航空受到最嚴重打擊，周日有6%的航班需取消，而周一（20日）又有200班航班取消。

而航空業機師及工作人員短缺，而且近期天氣經常出現惡劣狀況，亞特蘭大機場及紐約機場經常有航班延誤，令旅客感到非常混亂。

C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀 【下一頁】

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）表示，有85%的美國人預計今年夏天會去旅行，反映旅客對航班需求很大。

但美國航空業機師持續短缺，美國廣播公司（ABC）預計美國未來15年約有一半機師因退休而流失，而航空業培訓機師的人才也短缺，短期内難以填補空缺。

美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）上周六表示，他已呼籲航空公司測試夏天航班時間表，並增加客戶服務人手來應對需求，更警告政府可對不符合消費者保護標準的航空公司採取執法行動。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲