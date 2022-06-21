  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】威廉低調迎40歲生日 首登慈善雜誌封面

環球社會熱點 14:14 2022/06/21

分享：

分享：

英國威廉王子周二（21日）迎來40歲生日，未有高調慶生。威廉反而在Instagram發布多張相片，包括以他為封面的今期《Big Issue》雜誌，提及他將會繼續關注露宿者問題。據悉，威廉稍後會舉行別具意義的生日派對。

威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡 【下一頁】

威廉王子（Prince William）踏入40歲生日，威廉在官方Instagram未有提及有關生日的帖文，反而趁機上載相片及影片，包括今期以他為封面的《Big Issue》雜誌。

雜誌封面可見他用手搭《Big Issue》員工 Dave Martin 膊頭。他在雜誌專訪剖白早前走上街頭售賣《Big Issue》原因，是為喚起民眾對弱勢社群的關注。

威廉表示他將會竭盡所能，在未來數年繼續關注露宿者問題。他希望未來能有機會帶喬治、夏洛特及路易到訪相關機構參與慈善工作，支持有需要人士，就像母親戴安娜王妃（Princess Diana）當年身教帶他做善事。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

倫敦豪宅1600萬放售 英網民質疑裝修零私隱度 【下一頁】

威廉上傳的其中一張相，可見威廉手拿雜誌與購買雜誌的民眾有講有笑，流露親民一面。

英國《每日郵報》（Daily Mail） 報道，威廉獲王室批准，今年夏天能在溫莎堡或桑德靈厄姆（Sandringham）皇室莊園舉行私人生日派對，順便為年初生日的妻子凱特補祝。據悉，英女王因行動不便，暫未決定是否出席。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫苗】新加坡促長者打第3針 料2個月內再爆疫
今日
【新冠疫苗】新加坡促長者打第3針 料2個月內再爆疫
馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係
今日
馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係
C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀
今日
C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀
以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
今日
以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益
今日
【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益

你可能感興趣

【新冠疫苗】新加坡促長者打第3針 料2個月內再爆疫
今日 13:41
【新冠疫苗】新加坡促長者打第3針 料2個月內再爆疫
馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係
今日 12:15
馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係
C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀
今日 11:48
C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀
皇室 網絡熱話 弱勢社群 威廉王子 戴安娜 英女皇 凱特王妃 英國 露宿者

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）
近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大
近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間14:00）
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬
美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款