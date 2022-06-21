【英國王室】威廉低調迎40歲生日 首登慈善雜誌封面

英國威廉王子周二（21日）迎來40歲生日，未有高調慶生。威廉反而在Instagram發布多張相片，包括以他為封面的今期《Big Issue》雜誌，提及他將會繼續關注露宿者問題。據悉，威廉稍後會舉行別具意義的生日派對。

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威廉王子（Prince William）踏入40歲生日，威廉在官方Instagram未有提及有關生日的帖文，反而趁機上載相片及影片，包括今期以他為封面的《Big Issue》雜誌。

雜誌封面可見他用手搭《Big Issue》員工 Dave Martin 膊頭。他在雜誌專訪剖白早前走上街頭售賣《Big Issue》原因，是為喚起民眾對弱勢社群的關注。

威廉表示他將會竭盡所能，在未來數年繼續關注露宿者問題。他希望未來能有機會帶喬治、夏洛特及路易到訪相關機構參與慈善工作，支持有需要人士，就像母親戴安娜王妃（Princess Diana）當年身教帶他做善事。

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威廉上傳的其中一張相，可見威廉手拿雜誌與購買雜誌的民眾有講有笑，流露親民一面。

英國《每日郵報》（Daily Mail） 報道，威廉獲王室批准，今年夏天能在溫莎堡或桑德靈厄姆（Sandringham）皇室莊園舉行私人生日派對，順便為年初生日的妻子凱特補祝。據悉，英女王因行動不便，暫未決定是否出席。

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責任編輯：郭麗明