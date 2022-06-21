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【港交所22周年】歐冠昇：港交所須自我顛覆、由基礎設施進化成以客戶為中心　金融大會堂重新開幕（圖集）

股市 19:46 2022/06/21

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【港交所22周年】歐冠昇：港交所須自我顛覆　由基礎設施進化成以客戶為中心

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）發表網誌指，港交所上市以來從區域性股票交易所轉型成國際領先的交易所集團，開創連接中國與世界的雙向互聯互通機制。歐冠昇也重申，要將港交所建設為「面向未來的領先市場」，當中首要從自我顛覆做起，「從以基礎設施為中心的模式向以客戶為中心的模式進化」。

港交所2000年6月上市，今日收市後舉行上市22周年慶活動，也為前身為交易大堂的金融大會堂再次翻新後，首次舉行半公開活動。即將卸任的行政長官林鄭月娥致辭稱，保持香港國際金融中心是基本法對港府的要求，樂見港交所訂下「建設面向未來的領先市場」的願景，並擬在歐洲、美國設下海外辦公室，推動香港金融發展。

歐冠昇於網誌再次解釋最新定位的想法，即使港交所現有業務具備優勢且開創互聯互通機制，但行業競爭格局已經發生巨變，集團須重新思考系統，進一步了解客戶需求。

我們不再只是與其他交易所競爭，也在與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭。

金融大會堂最新面貌、圖解港交所22年以來主要變化

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歐冠昇：對下半年港股IPO市場感樂觀 另最快年底在紐約設辦事處、惟歐洲落腳未有定案，可見【下一頁】

他提到，客戶需要渠道投資新的資產類別，例如數碼資產和ESG投資，也需要更豐富的數據和信息服務，港交所需要建設靈活高效的基礎設施，令客戶更輕鬆使用產品和服務，集團已為此投資數碼化基礎設施，利用大數據、開放式API以及雲端技術，改良基礎設施並提升平台功能。

歐冠昇也重申，在地緣政治動盪、疫情持續下，保持連接對於推進對話、將各國團結起來仍然至關重要，維持這些連接是港交所工作和未來機遇。

歐冠昇總結稱：「香港交易所對於變化和轉型並不陌生 ， 它一直存在於我們的DNA」，看好香港是世界上最有競爭力、營商環境最好的城市之一，還有中國金融大發展機遇。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

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港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 互聯互通

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