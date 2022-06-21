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【新冠疫苗】新加坡料2個月內再爆疫 促長者打第3針

環球社會熱點 14:34 2022/06/21

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新冠肺炎Omicron變種毒株BA.4及BA.5已傳入多地，新加坡政府憂慮或引發新一輪疫情。新加坡政府呼籲長者盡快接種新冠疫苗第3針，降低確診後死亡的風險。新加坡政府預料，未來兩個月內將爆發新一波新冠疫情。

感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出 【下一頁】

新加坡衛生部長王乙康周一（20日）表示，與僅完成2劑接種的同齡人相比，已接種第3劑的長者確診後，患上重症甚至死亡的機率僅為無接種第3劑者的三分之一。據悉，已接種3劑的長者重症或死亡風險為0.3%，而未接種第3劑的長者風險則為1%。至於完全未打針者的風險達到4%。

新加坡目前77%人口，即420萬人已接種第3針疫苗，但仍有8萬名60歲或以上的長者尚未接種。王乙康表示，長者可到任何接種中心打針，衛生部亦將在短期內部署流動接種部隊。

王乙康指患者情況會根據疫苗接種數據而有所不同，敦促長者在新一輪疫情爆發前接種第3針。

美FDA准6個月至5歲兒童打新冠針 料CDC短期內批准 【下一頁】

Omicron變種毒株BA.4及BA.5已被確認更具傳染性，但尚未發現會導致更高住院及死亡風險。王乙康曾預料新加坡未來1至2個月內，會有新一輪Omicron疫情。但他強調只要民眾接種疫苗，就能安全渡過。

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責任編輯：李俊儀

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