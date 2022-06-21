  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】新加坡促長者打第3針 料2個月內再爆疫

環球社會熱點 13:41 2022/06/21

分享：

分享：

新冠肺炎Omicron變種毒株BA.4及BA.5已傳入多地，新加坡政府憂慮或引發新一輪疫情。新加坡政府呼籲長者盡快接種新冠疫苗第3針，降低確診後死亡的風險。新加坡政府預料，未來兩個月內將爆發新一波新冠疫情。

感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出 【下一頁】

新加坡衛生部長王乙康周一（20日）表示，與僅完成2劑接種的同齡人相比，已接種第3劑的長者確診後，患上重症甚至死亡的機率僅為無接種第3劑者的三分之一。據悉，已接種3劑的長者重症或死亡風險為0.3%，而未接種第3劑的長者風險則為1%。至於完全未打針者的風險達到4%。

新加坡目前77%人口，即420萬人已接種第3針疫苗，但仍有8萬名60歲或以上的長者尚未接種。王乙康表示，長者可到任何接種中心打針，衛生部亦將在短期內部署流動接種部隊。

王乙康指患者情況會根據疫苗接種數據而有所不同，敦促長者在新一輪疫情爆發前接種第3針。

美FDA准6個月至5歲兒童打新冠針 料CDC短期內批准 【下一頁】

Omicron變種毒株BA.4及BA.5已被確認更具傳染性，但尚未發現會導致更高住院及死亡風險。王乙康曾預料新加坡未來1至2個月內，會有新一輪Omicron疫情。但他強調只要民眾接種疫苗，就能安全渡過。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

挪威疫情拖累致延後 未來女王隔5個月再慶生
今日
挪威疫情拖累致延後 未來女王隔5個月再慶生
美國國家安全顧問沙利文確診新冠 與拜登無密切接觸
2022/06/19
美國國家安全顧問沙利文確診新冠 與拜登無密切接觸
感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出
2022/06/17
感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出
拜登指經濟衰退非無法避免 美國最有能力克服通脹
2022/06/17
拜登指經濟衰退非無法避免 美國最有能力克服通脹
【新冠疫苗】美FDA准6個月至5歲兒童打針 料CDC短期內批准
2022/06/18
【新冠疫苗】美FDA准6個月至5歲兒童打針 料CDC短期內批准

你可能感興趣

挪威疫情拖累致延後 未來女王隔5個月再慶生
今日 08:05
挪威疫情拖累致延後 未來女王隔5個月再慶生
美國國家安全顧問沙利文確診新冠 與拜登無密切接觸
16:04 2022/06/19
美國國家安全顧問沙利文確診新冠 與拜登無密切接觸
感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出
15:51 2022/06/17
感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出
疫情 傳染病 疫苗 新加坡 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間13:00）
【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）
美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬
美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬
近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大
近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款