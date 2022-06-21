【阿里巴巴】阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件　阿里巴巴全日仍升1%

▲ 【阿里巴巴】阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件

印度經濟時報（The Economic Times）引述知情人士指，印度監管機構調查發現阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲印度部門疑提交虛假或捏造文件予當局。阿里巴巴全日升1.34%，收報105.8元。

據報道，阿里雲印度正在接受印度企業事務部（MCA）和孟買警方的調查。調查仍在進行中。隸屬於MCA的孟買企業註冊處（RoC）對該公司、其合夥人和其他一些人提出控訴，根據印度刑法和信息技術法指控他們犯有共謀罪、違反信任罪和偽造文件罪，該市警方據此展開調查。

調查顯示，2017年3月阿里雲印度成立後，其印度裔合作夥伴辭職，公司被轉讓給中國公民。他們還發現，該公司的代表人在2021年7月與RoC分享的某些信息是「不真實的」。

知情人士又透露，該公司在孟買註冊的辦公室並不存在於提交給RoC的文件中給出的地址，稱這違反了《公司法》。阿里巴巴未有回應。

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