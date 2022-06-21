  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件　阿里巴巴全日仍升1%

股市 13:10 2022/06/21

分享：

分享：

【阿里巴巴】阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件

印度經濟時報（The Economic Times）引述知情人士指，印度監管機構調查發現阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲印度部門疑提交虛假或捏造文件予當局。阿里巴巴全日升1.34%，收報105.8元。

據報道，阿里雲印度正在接受印度企業事務部（MCA）和孟買警方的調查。調查仍在進行中。隸屬於MCA的孟買企業註冊處（RoC）對該公司、其合夥人和其他一些人提出控訴，根據印度刑法和信息技術法指控他們犯有共謀罪、違反信任罪和偽造文件罪，該市警方據此展開調查。

調查顯示，2017年3月阿里雲印度成立後，其印度裔合作夥伴辭職，公司被轉讓給中國公民。他們還發現，該公司的代表人在2021年7月與RoC分享的某些信息是「不真實的」。

知情人士又透露，該公司在孟買註冊的辦公室並不存在於提交給RoC的文件中給出的地址，稱這違反了《公司法》。阿里巴巴未有回應。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

相關文章：

【中資科技股】印度企業事務部據報向逾500家中國公司查帳　中興、vivo、小米、華為有份

【小米1810】據報印度要求法院重新凍結小米印度銀行賬戶中7.25億美元資金

【螞蟻IPO】螞蟻集團設金融控股獲受理申請疑雲　內媒：目前央行沒有受理

https：//dynamic.hket.com/article/Rbkv

港股 網絡保安 雲端 印度 阿里巴巴 孟買 阿里雲 經濟 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【騰訊700】新東方在綫先插水後轉升半成　騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億
【騰訊700】新東方在綫先插水後轉升半成　騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔飲食：打撈困難、新濠國際今早照升半成
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔飲食：打撈困難、新濠國際今早照升半成
【中電盈警】中電曾挫6%邁向12日連跌　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成
【中電盈警】中電曾挫6%邁向12日連跌　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成
【港股市況】恒生指數升395點　滙豐升逾3%、中電挫7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升395點　滙豐升逾3%、中電挫7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款