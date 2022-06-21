▲ 【澳門疫情】澳門全民強檢初檢發現16個初步陽性樣本、據報圍封一家酒店 濠賭股今早反彈

澳門發現新冠感染病例後，啟動全民檢測。澳門政府公布，至今日上午9時，累計發現有16個「10混1樣本」初檢陽性，較昨晚公布再多6個同類樣本，合計有47個核酸陽性個案。澳門此輪疫情較以往廣泛，在多地實行圍封檢測，澳門最新通報將臨近「財神酒店」的栢濤停車場臨時封閉，禁止人員和車輛進出。《澳門日報》報道，新口岸財神酒店、財神娛樂場、栢濤停車場及多家押店全被圍封，料涉及500至700人。

據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心資料，目前當地最新有11個「紅碼封控區」，區內人員須做7日檢測，而且只可進入不可外出，僅可於指定地點領取配給品。

濠賭股今日股價回穩，金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 等半日升逾2%，永利澳門 （01128） 更反彈逾半成。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

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