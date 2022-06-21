▲ 【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審 傳涉及非法博彩金額逾8000億元

太陽城集團 （01383） 前主席、綽號「洗米華」的周焯華，去年11月被澳門司警拘捕，澳門傳媒報道，周焯華及其餘20多名被告的案件，已定於9月2日開審。據了解，周焯華等傳涉及的非法博彩金額，超過8000億元。

報道又指，周焯華等被控創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等罪名。其中，周焯華被控的創立及領導犯罪集團等罪名，罪名可被判處8至15年監禁，其他人士則被控參與犯罪集團等罪名，刑期相對較輕。

內地浙江溫州檢察院去年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警隨後採取拘捕行動，周焯華等人經超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官其後接納檢方建議，對周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄。

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