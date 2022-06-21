▲ 【新股IPO】港股新股市場六月漸見起色 近期預路演新股聚焦哪三大板塊？

港股新股市場在六月有起色，多隻新股通過上市聆訊，並已經啟動預路演，諮詢市場投資者的意見。綜合統計，近期有意啟動招股程序的股份，主要涉及三大板塊，包括新能源板塊、生物科技板塊、雲業務及大數據應用板塊，本文將整理及列出近期新股的最新進展，供投資者參考。

一、新能源板塊

天齊鋰業：有望成為本港新股市場今年規模最大IPO

據市場消息指，天齊鋰業本周已經啟動預路演，最快或在6月30日開始建簿，暫定7月6日定價，7月13日掛牌。據外電指，公司正考慮集資至少10億美元。

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二、生物科技板塊

微創腦科學：中國神經介入醫療器械市場五大參與者中唯一的中國公司

據報由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學本周啟動預路演，計劃集資約3.9億元。

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潤邁德醫療-B：專注冠狀動脈造影相關系統的設計、開發和商業化

潤邁德醫療周二開始進行市場預路演，初步預計將會集資1.56億元，目前已有產品獲得歐洲CE認證及中國藥監局批准。

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三、雲業務及大數據應用板塊

天潤雲：今起招股，入場費2797.91元

雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲計劃發行4353萬股，一成於香港作公開發售，集資最多6.02億元，本周五截止招股，預計6月30日掛牌。

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智雲健康科技：連接醫院、藥店及製藥公司和患者，提供數字營銷和慢病管理服務

智雲健康科技已經通過上市聆訊，上周已經向市場諮詢投資意見，據外電報道指，公司計劃集資7.8億元。

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中康控股：為健康產業企業級客戶提供大數據解決方案

中康控股早前曾傳最快6月中進行預路演，預計集資約3.9億港元。

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