【演算法】達美航空、WPP加入IBM廣告公平協議　打擊演算法歧視

▲ 達美航空、家樂氏（Kellogg Co）與多家大型廣告公司宣布，將與IBM合作，打擊廣告中因演算法所帶來的歧視。（法新社資料圖片）

隨著人工智能應用普及，演算法對人類作出特定的假設和判斷，促成廣為人知的歧視問題，導致對某些群體不公平的分析。

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近日，達美航空、家樂氏（Kellogg Co）與多家大型廣告公司宣布，將與IBM合作，打擊廣告中因演算法所帶來的歧視。

綜合外媒報道，達美航空、家樂氏、營銷巨頭Mindshare和其母公司WPP等多家企業表示，將簽署由IBM提出的廣告公平協議，透過使用IBM開發的AI Fairness 360 （AIF360）程式，分析廣告存有的數據偏差和導致的歧視問題，進以修正相關的數據。

Mindshare引述一份報告表示，曾有一家商品公司因為買家多為女性，故將綫上廣告受眾設定為大多數的女性。但通過加入更多男性受眾，廣告的公平性可提高6倍，與買家相關的預測誤差幅度亦收窄至2%以下。

其全球首席總監Adam Gerhart補充指，人們是否成為買家並非取決於其性別，而是其家庭角色或其他個人特徵，企業需要打破恆久的概定觀念。

有份參於是次合作及簽署協議的廣告商承認，是次調整可能意味著其廣告在一段時間內點擊次數會相對減少，但認為當其廣告展示出公司和產品的包容性後，最終能帶動銷售額增加。

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責任編輯：殷凱怡

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