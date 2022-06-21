協鑫科技（03800）展現強勢 股價高位止賺定揸實？ 股市 13:15 2022/06/21 分享： 分享： 協鑫科技 （03800） 自5月初低位約2.1元起步，至今企穩在3元之上，強勢畢現，近日亦續見北水流入，持貨者究竟應止賺定繼續揸實？未有貨又應如何部署？ （ 速睇點選 51：45 – 55：25） 記得收看今集：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大 【ET開市直擊】汽車股跑出可跟車？內房股回暖錢景如何 【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 2022/06/20 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 2022/06/20 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 2022/06/20 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 2022/06/20 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 2022/06/20 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 你可能感興趣 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 12:17 2022/06/20 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 12:44 2022/06/20 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 13:19 2022/06/20 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 最新專欄文章 更多 中銀香港2388股價4連升 走勢預測＋前景分析速睇 今日 中銀香港2388股價4連升 走勢預測＋前景分析速睇 藥明生物2269股價升逾半成 現價追入注意兩大利淡因素 今日 藥明生物2269股價升逾半成 現價追入注意兩大利淡因素 中海油883股價回升 想買入長線收息有咩要考慮 今日 中海油883股價回升 想買入長線收息有咩要考慮 三大內房股齊齊破頂 朱晉民（朱sir）教你3個步驟嚴選內房股 今日 三大內房股齊齊破頂 朱晉民（朱sir）教你3個步驟嚴選內房股 中電0002發盈警股價破底 現價趁低收集值博嗎？ 今日 中電0002發盈警股價破底 現價趁低收集值博嗎？ 美股 上升空間 震雄集團（00057） 工業股 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底