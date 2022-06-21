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協鑫科技（03800）展現強勢 股價高位止賺定揸實？

股市 13:15 2022/06/21

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協鑫科技 （03800） 自5月初低位約2.1元起步，至今企穩在3元之上，強勢畢現，近日亦續見北水流入，持貨者究竟應止賺定繼續揸實？未有貨又應如何部署？ （ 速睇點選 51：45 – 55：25）

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