中電（00002）盈警股價急挫 溫傑籲不要心急撈底 股市 12:00 2022/06/22 分享： 分享： 傳統高息公用股中電控股 （00002） 罕有發出盈警，料受到澳洲業務Energy Australia影響，中期業績將錄得虧損，股價周二（21日）急跌7%，想知中電投資前景及入市策略？ （ 速睇點選 48：25 – 53：50） 記得收看今集：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大 【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部 【ET開市直擊】金融股持續強勢 憧憬內銀股接力撐大市？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 2022/06/14 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 2022/06/14 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 13:07 2022/06/14 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 13:31 2022/06/14 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 14:04 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 最新專欄文章 更多 炒Tesla加注要識收手？睇實一個決定性指標 2022/06/21 炒Tesla加注要識收手？睇實一個決定性指標 收息股策略跟進：中移動941兩個原因值得收集 2022/06/21 收息股策略跟進：中移動941兩個原因值得收集 公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻 2022/06/21 公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻 港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽 2022/06/21 港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽 網易9999回升是吸納時機？即睇股價早前4連跌怎解讀 2022/06/21 網易9999回升是吸納時機？即睇股價早前4連跌怎解讀 貨幣政策 撈貨 盈警 中電 加息 澳洲 中電控股（00002） 公用股 上升空間 大行報告