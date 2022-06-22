中電（00002）盈警股價急挫 溫傑籲不要心急撈底

傳統高息公用股中電控股 （00002） 罕有發出盈警，料受到澳洲業務Energy Australia影響，中期業績將錄得虧損，股價周二（21日）急跌7%，想知中電投資前景及入市策略？ （ 速睇點選 48：25 – 53：50）

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