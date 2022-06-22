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中電（00002）盈警股價急挫 溫傑籲不要心急撈底

股市 12:00 2022/06/22

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傳統高息公用股中電控股 （00002） 罕有發出盈警，料受到澳洲業務Energy Australia影響，中期業績將錄得虧損，股價周二（21日）急跌7%，想知中電投資前景及入市策略？ （ 速睇點選 48：25 – 53：50）

記得收看今集：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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