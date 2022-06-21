【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年扭虧為盈賺1555萬元　派末期息2港仙

▲ 【業績】謝瑞麟全年扭虧為盈賺1555萬元 派末期息2港仙

謝瑞麟 （00417） 公布，截至2022年3月31日止年度的綜合營業額按年上升4.5%至27.7億元，並扭虧為盈賺1554.6萬元，經營盈利大增98%至9786萬元。集團擬派末期股息2港仙。

至中午收市，謝瑞麟報1元，無升跌無成交。

集團首三季度的中國內地的業務已逐漸回復至疫情前水平。然而，由於中國內地部分地區出現零星本地疫情爆發，故於最後一季中國內地零售銷售額有所下跌。期內，中國業務營業額僅升2%至22.1億元。集團在中國內地的店舖總數由450間增加至465間，包括自營店和加盟店。

更甚的是，自第五波疫情爆發以來，香港的零售銷售額急劇下降。不過，集團於期內在香港及澳門零售業務的營業額仍然增加了，同店銷售亦錄得增長。香港及澳門營業額升14.8%至4.86億元。集團在香港策略性地關閉了2間位於旺角及尖沙咀的低效店舖。截至今年3月底，香港店舖總數為24間，而澳門繼續經營3間店舖。

展望未來，隨着疫苗接種率上升、新一輪電子消費券計劃推出、失業率下降及邊境限制放寬下，預計香港經濟和零售市場將逐漸回暖。可是，在疫情傳播減弱和消費意欲有所改善的前提下，集團仍對近期至中期零售市場的明顯增長持審慎樂觀態度，並將繼續採取謹慎的成本效益措施，保持健康庫存水平。

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編輯：姚卓然