【港元拆息】港元一個月HIBOR連升11日　創兩年高、供樓H按利率升至1.95厘

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金管局持續出手接港元沽盤下，港元銀行同業拆息（HIBOR）全線走高，據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月HIBOR連續11日上升，最新報0.64816厘，較昨日高0.03905厘，續創下2020年6月以來新高。
以目前新造H按主流「H+1.3厘」計，樓按利率升至約1.95厘。
|拆息期
|港元利息結算利率（厘）
|單日變幅
|隔夜
|0.22405
|+0.11637
|1星期
|0.28720
|+0.06613
|兩星期
|0.46530
|+0.06726
|1個月
|0.64816
|+0.03905
|2個月
|1.00381
|+0.04339
|3個月
|1.42661
|+0.08084
|6個月
|2.16929
|+0.20025
|12個月
|3.10411
|+0.6732
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