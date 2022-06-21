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【港元拆息】港元一個月HIBOR連升11日　創兩年高、供樓H按利率升至1.95厘

宏觀解讀 12:18 2022/06/21

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【港元拆息】港元一個月HIBOR連升11日　創兩年高、供樓H按利率升至1.95厘

金管局持續出手接港元沽盤下，港元銀行同業拆息（HIBOR）全線走高，據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月HIBOR連續11日上升，最新報0.64816厘，較昨日高0.03905厘，續創下2020年6月以來新高。

以目前新造H按主流「H+1.3厘」計，樓按利率升至約1.95厘。

拆息期 港元利息結算利率（厘） 單日變幅
隔夜 0.22405 +0.11637
1星期 0.28720 +0.06613
兩星期 0.46530 +0.06726
1個月 0.64816 +0.03905
2個月 1.00381 +0.04339
3個月 1.42661 +0.08084
6個月 2.16929 +0.20025
12個月 3.10411 +0.6732

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－Ｗ

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拆息 H按 銀行 香港金融管理局

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