▲ 【港元拆息】港元一個月HIBOR連升11日 創兩年高、供樓H按利率升至1.95厘

金管局持續出手接港元沽盤下，港元銀行同業拆息（HIBOR）全線走高，據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月HIBOR連續11日上升，最新報0.64816厘，較昨日高0.03905厘，續創下2020年6月以來新高。

以目前新造H按主流「H+1.3厘」計，樓按利率升至約1.95厘。

拆息期 港元利息結算利率（厘） 單日變幅 隔夜 0.22405 +0.11637 1星期 0.28720 +0.06613 兩星期 0.46530 +0.06726 1個月 0.64816 +0.03905 2個月 1.00381 +0.04339 3個月 1.42661 +0.08084 6個月 2.16929 +0.20025 12個月 3.10411 +0.6732

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