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【供應鏈危機】歐洲最大港口堆塞大量空櫃難返　亞洲恐再現缺櫃潮

商業 12:35 2022/06/21

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大量亞洲出口商的空貨櫃正困在鹿特丹港口（Port of Rotterdam），該港口堆積不少尚未交付的貨物，迫使海運業者優先運送裝有貨物的貨櫃。（法新社圖片）

大量亞洲出口商的空貨櫃正困在鹿特丹港口（Port of Rotterdam），該港口堆積不少尚未交付的貨物，迫使海運業者優先運送裝有貨物的貨櫃。

【香水商機】香水工作坊生意額月增1倍　後疫時代吸客有何招數？

彭博社報道，有航運專家指出，作為歐洲最大港口的鹿特丹港，正受到卸貨和空櫃堆積的衝擊；加上上海在3月實施封控措施，業者紛紛減少駛到中國船隻的數量。

歐洲最大貨運商德迅（Kuehne + Nagel International AG）的發言人指出，該碼頭僅給予航運業者有限的空櫃容量。「貨櫃在碼頭堆積如山，越來越多貨櫃送出後無法返回，包括那些運往往亞洲的貨櫃。」

物流公司代表指出，儘管上海剛取消封控限制，但船隻短缺及歐洲港口延誤，迫使急需出口貨物與空貨櫃的業者爭奪前往中國的船單，可能對亞洲供應鏈造成破壞，因為中國工廠業者亦需要空櫃來彌補過去幾個月丟失的訂單。

【中小企融資】星展香港夥GS1 HK　推按需數碼貿易融資服務

【綫上營銷】網購平台成熱門廣告平台　料2030年印度廣告總額達630億元

責任編輯：李智美

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