【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分

▲ 報告指出，這些黑客對「至少有10萬英里的里數獎勵賬戶」特別感興趣。（法新社）

全球多國逐漸放寬旅遊限制，但旅遊業反彈的同時，也吸引更多網絡犯罪分子對遊客進行詐騙。網絡安全平台Intel 471發表報告，近期旅行網絡犯罪活動持續上升，當中包括盜竊航空公司里數獎勵積分、旅遊網站的網站憑證，以及針對和旅遊相關數據庫的漏洞。

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自今年1月以來，Intel 471的研究人員發現多名黑客在網上，出售與旅行網站相關的賬戶憑證。當獲得賬戶憑證的存取權限後，就可使用賬戶中的里數獎勵積分來預訂機票。

針對高里數獎勵積分賬戶

報告指出，這些黑客對「至少有10萬英里的里數獎勵賬戶」特別感興趣。而在一份列出被入侵賬戶憑證的名單中，發現受害者是來自一家主流旅遊網站和兩家美國航空公司的英國用戶。

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然而，盜竊獎勵積分計劃的行為並非罕見。多年來，研究人員追蹤了數件黑客盜竊獎勵積分事件，當中包括在2018 年，兩名俄羅斯青年因入侵超過50萬個線上賬戶而被捕，他們的目標是針對提供獎勵積分的服務。

注意可疑旅遊優惠連結

研究人員建議，用戶在使用旅行網站服務時，應從可信賴的來源預訂航班，謹慎處理付款，並避免打開任何可疑的假期旅遊優惠連結。而對旅遊相關企業而言，可在提供預訂旅行服務時使用人工智能（AI）識別虛假身份，並安裝具有反欺詐和反網絡釣魚過濾功能的網絡安全解決方案，防止黑客入侵賬戶。

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責任編輯：陳卓賢