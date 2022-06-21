  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分

科技 12:13 2022/06/21

分享：

分享：

報告指出，這些黑客對「至少有10萬英里的里數獎勵賬戶」特別感興趣。（法新社）

全球多國逐漸放寬旅遊限制，但旅遊業反彈的同時，也吸引更多網絡犯罪分子對遊客進行詐騙。網絡安全平台Intel 471發表報告，近期旅行網絡犯罪活動持續上升，當中包括盜竊航空公司里數獎勵積分、旅遊網站的網站憑證，以及針對和旅遊相關數據庫的漏洞。

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證

自今年1月以來，Intel 471的研究人員發現多名黑客在網上，出售與旅行網站相關的賬戶憑證。當獲得賬戶憑證的存取權限後，就可使用賬戶中的里數獎勵積分來預訂機票。

針對高里數獎勵積分賬戶

報告指出，這些黑客對「至少有10萬英里的里數獎勵賬戶」特別感興趣。而在一份列出被入侵賬戶憑證的名單中，發現受害者是來自一家主流旅遊網站和兩家美國航空公司的英國用戶。

【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox

然而，盜竊獎勵積分計劃的行為並非罕見。多年來，研究人員追蹤了數件黑客盜竊獎勵積分事件，當中包括在2018 年，兩名俄羅斯青年因入侵超過50萬個線上賬戶而被捕，他們的目標是針對提供獎勵積分的服務。

注意可疑旅遊優惠連結

研究人員建議，用戶在使用旅行網站服務時，應從可信賴的來源預訂航班，謹慎處理付款，並避免打開任何可疑的假期旅遊優惠連結。而對旅遊相關企業而言，可在提供預訂旅行服務時使用人工智能（AI）識別虛假身份，並安裝具有反欺詐和反網絡釣魚過濾功能的網絡安全解決方案，防止黑客入侵賬戶。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】蘋果漏洞懸賞高三星4倍　卻被爆多次「走數」
2022/06/16
【網絡安全】蘋果漏洞懸賞高三星4倍　卻被爆多次「走數」
【Internet Explorer】半數日企上季仍用IE瀏覽器　軟件開發商：或引發數月經營混亂
2022/06/17
【Internet Explorer】半數日企上季仍用IE瀏覽器　軟件開發商：或引發數月經營混亂
【科網監管】Google 未將俄國用戶數據存於境內　再被俄法院判罰208萬
2022/06/17
【科網監管】Google 未將俄國用戶數據存於境內　再被俄法院判罰208萬
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
2022/06/20
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」

你可能感興趣

【網絡安全】蘋果漏洞懸賞高三星4倍　卻被爆多次「走數」
19:00 2022/06/16
【網絡安全】蘋果漏洞懸賞高三星4倍　卻被爆多次「走數」
【Internet Explorer】半數日企上季仍用IE瀏覽器　軟件開發商：或引發數月經營混亂
11:13 2022/06/17
【Internet Explorer】半數日企上季仍用IE瀏覽器　軟件開發商：或引發數月經營混亂
【科網監管】Google 未將俄國用戶數據存於境內　再被俄法院判罰208萬
17:30 2022/06/17
【科網監管】Google 未將俄國用戶數據存於境內　再被俄法院判罰208萬
網絡保安 雲端 數碼轉型 手機Apps 科技產品 機票 航空 人工智能 俄羅斯 英國

下一篇文章

【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充能時間少於15分鐘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測
【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款